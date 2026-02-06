Чим треба обов’язково обприскати старі плодові дерева навесні, щоб не хворіли і не скидали зав’язь

Чим обприскувати сад навесні / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Старі плодові дерева — це справжнє багатство саду, адже вони здатні давати щедрий урожай десятки років. Проте з віком їм потрібен ретельніший догляд, особливо ранньою весною, коли рослини виходять зі стану спокою. Саме в цей період вони найбільш вразливі до грибкових хвороб, шкідників і різких температурних перепадів. Правильне обприскування навесні не лише захищає дерево, а й допомагає зберегти майбутню зав’язь, попереджаючи її осипання. Є один важливий засіб, який садівники використовують десятиліттями, і він працює безвідмовно.

Чим обов’язково обприскують старі плодові дерева навесні

Найефективнішим засобом для обробки старих фруктових дерев ранньою весною вважається бордоська рідина — класичний препарат на основі мідного купоросу та вапна. Він створює на корі та гілках тонкий захисний бар’єр, який блокує розвиток більшості грибкових інфекцій, що атакують сад одразу після танення снігу.

Старі дерева особливо схильні до таких небезпечних хвороб, як парша, моніліоз, цитоспороз і різні види гнилей. Бордоська рідина зупиняє збудників ще до того, як вони потраплять у тріщини на корі чи пробуджені бруньки. Саме тому її застосування ранньої весни вважається обов’язковим.

Реклама

Чому цей розчин особливо важливий для старих дерев

З роками кора плодових дерев стає шорсткішою, з тріщинами та мікроушкодженнями, у яких зимують спори грибків та личинки шкідників. Бордоський розчин проникає у найдрібніші пори, не допускаючи повторного зараження.

Окрім того, мідь — це природний антисептик і мікроелемент, який зміцнює клітинні стінки молодих пагонів. Завдяки цьому квіткові бруньки стають стійкішими до холодів, а зав’язь краще тримається на гілках і не осипається за першого ж стресу.

Коли проводити обробку і як це зробити правильно

Найкращий час для використання бордоської рідини — рання весна, коли температура стабільно тримається вище +5°C, але бруньки ще не рушили в зростання. Саме тоді розчин максимально ефективний.

Обробляють дерево рясно, змочуючи стовбур, великі гілки, розгалуження, пагони минулого року та навіть землю під кроною. Це допомагає знищити патогени, що зимували біля коріння.

Реклама

Старі дерева можна обприскати 3% бордоською рідиною, поки вони ще сплять. Молодим — зазвичай достатньо 1%.