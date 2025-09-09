ТСН у соціальних мережах

Чим відмити наліпку зі скляної банки: без спеціальних засобів, усього за 3 хвилини

У розпал сезону консервації жодна людина не уникне однієї й тієї самої проблеми — як швидко йтаефективно позбутися наліпок і залишків клею зі скляних банок? Тепер це завдання стане для вас абсолютно простим.

Тетяна Мележик
Як зняти наліпку зі скляної банки за 3 хвилини

Як зняти наліпку зі скляної банки за 3 хвилини / © Pixabay

Ви дізнаєтеся, як легко і без зайвих зусиль позбутися наліпок та клею зі скляних банок. І найприємніше — без агресивних хімікатів та дорогих очищувачів. Усе необхідне вже є у вас вдома. Звичайна кухонна «арсенальна» зброя: губка для миття посуду, ватні диски, мильний розчин та один секретний інгредієнт, про який ми розповімо трохи далі.

Спершу занурте банки з наклейками до глибокого тазу з гарячою водою і залиште приблизно на 20 хвилин. Після цього жорстким боком губки обережно зніміть паперову наліпку та розмоклий клей. Якщо деякі банки не піддаються, не переймайтеся — переходимо до наступного кроку.

Візьміть ватні диски та одну столову ложку звичайної рафінованої рослинної олії. Нанесіть олію на залишки клею та акуратно витирайте ватним диском, повторюючи процес із новими дисками до повного очищення поверхні скла. Потім просто промийте банки в раковині, щоб змити залишки олії.

Цей спосіб неймовірно простий, швидкий і не потребує зайвих витрат. Як результат, ваші банки блищатимуть і будуть готові до будь-яких смаколиків на ваш вибір.

