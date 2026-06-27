Чим відмити раковину на кухні до блиску: простий лайфгак

Раковина / © pexels.com

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Кухонна раковина — це одне з найуразливіших місць у кожній оселі. Щодня вона накопичує залишки їжі, стійкий жир та мільярди бактерій. З часом цей коктейль не лише псує зовнішній вигляд мийки, але й стає джерелом стійкого неприємного запаху, який отруює повітря в усій квартирі.

Про це пише Eating Well.

Фахівці наголошують, що декілька разів на тиждень необхідно влаштовувати ретельніше прибирання: проходитися мийним засобом по всій поверхні чаші, окремо очищувати кран та зону навколо нього, адже саме там найчастіше з’являються бризки жиру та непривабливий вапняний наліт.

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«Раз на тиждень бажано робити більш глибоке очищення. Сюди входить дезінфекція поверхні спеціальним засобом або слабким розчином оцту, а також очищення зливного отвору зверху», — зазначають експерти.

Окрім цього, навіть просте видалення залишків їжі та промивання раковини перед сном може суттєво змінити ситуацію в довгостроковій перспективі. Наліт утворюється поступово, тому регулярна профілактика значно полегшує роботу під час генерального прибирання.

Для того щоб повернути раковині бездоганний вигляд, експерти радять дотримуватися простого, але ефективного алгоритму дій.

Повністю звільніть раковину від усього зайвого — приберіть губки, решітки та захисні сітки. Після цього промийте поверхню теплою водою, щоб змити видимі залишки їжі та свіжий бруд.

Нанесіть звичайний засіб для миття посуду на м’яку губку або серветку з мікрофібри й ретельно протріть усі стінки, дно та зону зливу, після чого змийте піну теплою водою.

Для боротьби зі стійким нальотом та смородом використовують перевірений тандем — соду та оцет.

«Раковину потрібно посипати содою, злегка розтерти її вологою губкою по всій поверхні, особливо в кутах і біля зливу. Потім налити трохи оцту — почнеться реакція з шипінням. Суміш залишають приблизно на 5-10 хвилин, після чого ретельно змивають гарячою водою», — діляться фахівці.

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Якщо на мийці з нержавіючої сталі лишилися складні плями або застарілий вапняний наліт, у пригоді стане густа паста, приготована з соди та невеликої кількості води. Нею акуратно протирають проблемні ділянки до повного зникнення забруднень.

Також фахівці розповідають, що для дезінфекції іноді використовують слабкий хлорвмісний розчин або перекис водню. Проте експерти суворо застерігають від небезпечних експериментів із побутовою хімією. Такі агресивні речовини в жодному разі не можна змішувати з оцтом або аміаком, оскільки під час їхньої взаємодії виділяються небезпечні для здоров’я гази. Самі ж розчини після використання необхідно ретельно змивати великою кількістю води.

На завершення прибирання раковину обов’язково витирають насухо мікрофіброю. Щоб поверхня ідеально блистіла, її можна додатково відполірувати краплею звичайної олії або спеціальним засобом для догляду за нержавійкою.

Нагадаємо, щоб зранку кухня зустрічала чистотою та порядком, достатньо витратити всього 10 хвилин увечері. За цей час варто помити посуд, протерти поверхні, прибрати крихти, вичистити раковину та підготувати простір на завтра. Регулярні короткі зусилля допомагають уникнути накопичення бруду і значно ефективніші, ніж разове генеральне прибирання раз на тиждень.

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