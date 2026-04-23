«Синє» АТБ

У багатьох українських містах можна зустріти магазини мережі «АТБ» у двох різних оформленнях — синьому та чорному кольорах. Хоча на перший погляд здається, що різниця лише в кольорі фасаду, насправді ці формати мають низку функціональних відмінностей.

Чим відрізняються «чорні» та «сині» магазини АТБ

Сині супермаркети — це класичний формат, з якого починалася історія мережі. Для них характерні сині логотипи, відповідні елементи дизайну та синя форма працівників. Чорні магазини почали з’являтися 2017 року як оновлений формат. Їх легко впізнати за темно-сірим, майже чорним фасадом, сучасним логотипом та сірою формою персоналу.

Окрім зовнішнього оформлення, ці супермаркети мають суттєві функціональні відмінності, які полягають у наявності значно більшого вибору товарів, власних відділів зі свіжою випічкою та сучасних кавових апаратів. Насправді такі переваги пов’язані не з самим кольором фасаду, а з тим, що магазини нового типу проєктують на більших площах, роблячи їх більш просторими для покупців.

Нові «чорні магазини зазвичай просторіші, мають сучасний інтер’єр, краще освітлення та ширші проходи між стелажами.

Завдяки більшій площі в чорних маркетах часто представлений ширший вибір товарів.

Саме в чорному форматі найчастіше з’являються відділи зі свіжою випічкою, зони для приготування кави (каво-машини) та автомати зі свіжовижатими соками.

Оновлені магазини використовують сучасне обладнання, що дозволяє споживати приблизно на 70% менше електроенергії порівняно зі старими зразками.

«Чорні» АТБ

Чи відрізняється цінова політика в цих магазинах

Цінова політика в обох форматах магазинів залишається абсолютно однаковою, тому вартість продуктів на полицях «синіх» та «чорних» супермаркетів не відрізняється. Певна різниця в ціні може спостерігатися лише між різними регіонами України, але в межах одного міста цінники на товари будуть ідентичними незалежно від кольору фасаду закладу.

Компанія поступово реконструює старі сині магазини, переводячи їх у новий чорний формат. Проте через архітектурні особливості будівель не завжди вдається втиснути відділ випічки чи кавову зону в приміщення старого зразка. Зараз у багатьох маркетах незалежно від формату починають встановлювати каси самообслуговування.