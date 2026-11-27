Як загустити суп без борошна і крохмалю / © pexels.com

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Зробити страву густішою можна за допомогою звичайних овочів, картоплі, рису, квасолі чи навіть шматочка хліба. Такі кулінарні хитрощі використовували ще наші бабусі, коли хотіли зробити обід ситнішим і надати йому приємної консистенції.

Спосіб загущення залежить від того, який суп ви готуєте. Для овочевого підійде пюре з частини інгредієнтів, для бобового — розім’ята квасоля або сочевиця, а для вершкового супу можна використати картоплю чи трохи вершкового масла. Розповідаємо, чим загустити суп без борошна та як зробити це правильно.

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Загустіть суп за допомогою картоплі

Картопля — один із найпростіших продуктів для загущення супу. Під час варіння вона розм’якшується, а її крохмаль допомагає зробити бульйон густішим.

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Якщо суп уже готовий, дістаньте з каструлі кілька картоплин, розімніть їх виделкою або перетворіть на пюре за допомогою блендера. Потім поверніть масу в суп і добре перемішайте.

Ще один варіант — додати додаткову картоплю на початку приготування. Коли вона звариться, частину можна подрібнити прямо в каструлі.

Цей спосіб добре підходить для овочевих супів, борщу, супу з квасолею, грибного супу та страв із м’ясом.

Перетворіть частину овочів на пюре

Якщо суп містить моркву, цибулю, гарбуз, кабачок, броколі або інші овочі, вони можуть стати природним загущувачем.

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Дістаньте один-два черпаки готових овочів разом із невеликою кількістю бульйону. Подрібніть їх блендером до однорідної консистенції, а потім поверніть у каструлю.

Так суп стане густішим, а його смак залишиться практично незмінним. До того ж не доведеться додавати окремі інгредієнти.

Особливо добре цей прийом працює з овочевими супами, супами-пюре та стравами, в яких є картопля, цибуля або солодкий перець.

Розімніть квасолю, горох або сочевицю

Бобові містять багато крохмалю та білка, тому чудово допомагають зробити суп густішим і ситнішим.

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Якщо ви готуєте гороховий суп, суп із сочевицею або квасолею, не обов’язково додавати борошно чи крохмаль. Достатньо розім’яти частину готових бобових товкачкою або блендером.

Для супу з цілими зернами квасолі можна залишити більшу частину інгредієнтів незмінною, а кілька ложок перетворити на пюре. Після перемішування страва набуде густішої консистенції, але збереже звичний вигляд.

Такий спосіб також підходить для приготування густих овочевих рагу та домашніх пюре.

Додайте рис, вівсянку або інші крупи

Крупи можуть виконувати роль загущувача, особливо якщо суп готується з овочами або має ніжну консистенцію.

Рис добре підходить для курячих супів, овочевих страв і супів-пюре. Вівсяні пластівці можна додати до овочевого супу, а перловку чи гречку — до більш ситних страв.

Щоб отримати густішу консистенцію, зваріть крупу до м’якості, а потім подрібніть частину супу блендером. Якщо крупа вже розварилася, достатньо перемішати страву — вона поступово стане густішою.

Важливо враховувати, що крупи продовжують вбирати рідину навіть після приготування. Тому краще додавати їх невеликими порціями, щоб суп не перетворився на кашу.

Використайте сухий хліб

Сухий хліб також може допомогти загустити суп. Цей спосіб особливо доречний для густих овочевих страв, супів із бобовими та наваристих супів із насиченим смаком.

Найкраще використовувати підсушений житній або пшеничний хліб. Його можна натерти на дрібній тертці або розкришити, а потім додати в каструлю.

Хліб швидко вбирає рідину та розм’якшується. За бажанням можна подрібнити суп блендером, щоб отримати одноріднішу текстуру.

Враховуйте, що житній хліб може змінити колір і смак страви, тому його краще використовувати для супів, яким пасує виразний аромат.

Загустіть суп кукурудзяним крохмалем

Якщо потрібно швидко зробити суп густішим, можна скористатися крохмалем. Він не надає вираженого смаку, тому підходить для багатьох страв, у яких не хочеться відчувати борошняну нотку.

Щоб не утворилися грудочки, спочатку розчиніть крохмаль у невеликій кількості холодної води. Потім тонкою цівкою влийте суміш у гарячий суп, постійно помішуючи.

Після цього доведіть страву до кипіння та проваріть ще кілька хвилин. Крохмаль почне діяти, і суп стане густішим.

Не додавайте його забагато: надмірна кількість може зробити консистенцію супу липкою або надто щільною. Краще додати трохи, оцінити результат і за потреби повторити.

Додайте вершкове масло або яєчний жовток

Якщо хочеться зробити суп ніжнішим, можна використати вершкове масло. Його додають наприкінці приготування, коли каструлю вже зняли з вогню. Масло допомагає надати страві більш кремової текстури та м’якого смаку.

Для густішого й насиченішого супу також використовують яєчний жовток, змішаний із вершками. Цю суміш потрібно спочатку розбавити кількома ложками гарячого бульйону, постійно помішуючи, а потім влити в суп.

Важливо не кип’ятити страву після додавання яєчної суміші, інакше жовток може згорнутися. Для безпечного приготування яйця мають пройти достатню термічну обробку.

Такий спосіб підходить для крем-супів, овочевих супів і страв із м’яким смаком.

Який спосіб загущення супу обрати

Залежно від рецепта, можна скористатися різними кулінарними хитрощами:

Овочевий суп — подрібніть частину моркви, картоплі, цибулі або інших овочів. Гороховий суп — розімніть частину гороху. Суп із квасолею — зробіть пюре з кількох ложок квасолі. Курячий суп — додайте трохи рису або картопляного пюре. Грибний суп — загустіть його картоплею або невеликою кількістю крохмалю. Крем-суп — використайте картоплю, рис, вершки або вершкове масло. Суп із томатами — можна довше проварити його без кришки, щоб випарувалася зайва рідина.

Якщо суп вийшов рідким, найкраще спочатку спробувати загустити його продуктами, які вже є у складі. Це дозволить зберегти смак страви та уникнути зайвих інгредієнтів.

FAQ

Як загустити суп без борошна?

Найпростіше загустити суп без борошна за допомогою картоплі, овочів, квасолі, гороху або рису. Дістаньте частину готових інгредієнтів, подрібніть їх блендером чи розімніть виделкою та поверніть у каструлю. Так суп стане густішим, а його смак залишиться природним.

Що робити, якщо суп вийшов занадто рідким?

Якщо суп вийшов надто рідким, спробуйте проварити його без кришки на невеликому вогні, щоб випарувалася зайва рідина. Якщо цього недостатньо, можна додати картопляне пюре, подрібнені овочі, розім’яті бобові або трохи крохмалю, попередньо розведеного в холодній воді. Обирайте спосіб, який найкраще підходить до складу супу.

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