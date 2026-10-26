Чим замінити дорогу червону рибу у стравах: три найсмачніші варіанти, які вам сподобаються

Чим замінити червону рибу / © www.freepik.com/free-photo

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Червона риба має ніжний смак і чудово підходить для бутербродів, салатів та святкових закушувань, але її ціна часто змушує шукати альтернативи. Є щонайменше три доступніші види риби, з яких можна приготувати не менш апетитні страви. Вони добре смакують із лимоном, зеленню, вершковим сиром і підходять як для щоденного меню, так і для святкового столу.

Оселедець — бюджетна риба для закушувань і салатів

Оселедець — один із найдоступніших варіантів, коли хочеться приготувати смачну рибну страву без зайвих витрат. Він має виразний смак, добре поєднується з цибулею, зеленню, лимонним соком і вареними овочами.

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Філе слабосолоного оселедця можна подати на житньому хлібові з тонким шаром вершкового сиру або використати для салату з картоплею, яйцями та зеленню. Щоб смак був ніжнішим, надто солону рибу можна ненадовго замочити в молоці або воді, а потім обсушити.

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Скумбрія — соковита риба з насиченим смаком

Скумбрія стане вдалим вибором для тих, хто любить жирну, соковиту рибу. Вона містить омега-3 жирні кислоти й чудово підходить для запікання, приготування на парі або засолювання за перевіреним рецептом.

Запечена скумбрія з лимоном, часником і зеленню може стати повноцінною стравою для обіду чи вечері. А охолоджене філе без кісток можна додати до салату або подати на невеликих грінках із вершковим сиром. Скумбрія має виразніший смак, ніж лосось, тому для закусок достатньо невеликої кількості лимонного соку та свіжої зелені.

Оселедцеве або скумбрієве намащення — смачна альтернатива для бутербродів із червоною рибою

Якщо червона риба потрібна переважно для бутербродів, її можна замінити домашнім рибним намащенням. Для приготування підійде філе оселедця або запеченої скумбрії, варене яйце та невелика кількість вершкового сиру чи натурального йогурту.

Рибу потрібно ретельно очистити від кісток, подрібнити разом з іншими інгредієнтами й за бажанням додати кріп або кілька крапель лимонного соку. Намащення смакуватиме на підсушеному хлібі, тостах або крекерах. Це зручний варіант для сніданку, перекусу чи святкової тарілки закушувань.

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