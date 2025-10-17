Чим замінити губки для миття посуду: вам неодмінно сподобаються ці альтернативи

Кухонна губка — звичний предмет у кожному домі. Але мало хто знає, що вже через 3 дні використання вона стає справжнім живильним середовищем для бактерій. Волога, залишки їжі й тепло створюють ідеальні умови для мікробів. Саме тому фахівці з гігієни радять регулярно міняти губки чи взагалі замінити їх на кращі альтернативи.

Ганчірка з льону чи бавовни. Звичайна ганчірка з натуральної тканини — чудова заміна для губки. Вона не накопичує бактерії, легко переться та швидко сохне. Для миття посуду достатньо злегка намилити її господарським милом. Періть таку ганчірку щодня, це допоможе вбити всі мікроби.

Сітка від овочів або мішок для прання білизни. Так, навіть стара сітка з-під апельсинів чи цибулі може стати чудовим засобом для чищення. Вона не дряпає поверхню, легко прибирає жир і наліт. Просто згорніть її у кілька шарів і закріпіть гумкою. Така щітка не затримує вологу і зовсім не має неприємного запаху.

Натуральна люфа. Це висушений плід рослини з родини гарбузових. Вона екологічна, гіпоалергенна й не накопичує бактерії. Після використання достатньо промити й висушити її. Люфа служить до трьох місяців, не втрачаючи своєї форми. До того ж, її можна відправити до купи з компостом, тому від такої губки сама користь.