Чим замінити губки для миття посуду: корисний лайфгак, про який ніхто не знає

Чим замінити губки для миття посуду / © Unsplash

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Якщо у вас раптом закінчилися вдома губки для миття посуду, їх можна легко зробити своїми руками, використовуючи підручні матеріали. Наприклад, це може бути старий тюль. Кмітливі господині вже давно користуються цим лайфгаком, і ось чому. Тюль на відмінно справляється навіть із дуже складними забрудненнями на посуді. Він не вбирає неприємні запахи і довго служитиме, на відміну від звичайних губок.

Для того, щоб зробити таку губку, треба взяти будь-який старий тюль. Його можна випрати, якщо він довго лежав. Необхідно відрізати великий шматок тюлю, скласти його в декілька шарів та міцно перев’язати мотузкою. Таким чином ви отримаєте гарну губку для миття посуду та різноманітних поверхонь.

Які переваги губки з тюлю для миття посуду

Такий матеріал добре збирає залишки їжі та інші забруднення з посуду.

Тюль не накопичуватиме бактерії, навіть якщо буде постійно вологим.

Саморобну губку легко продезінфікувати, її просто треба обдати окропом.

Можна зекономити гроші на купівлі нових губок.

Це гарна можливість дати старим речам друге життя.

Губка з тюлю добре спінює гель для миття посуду, тому економитиме мийний засіб.

Тюль набагато краще справляється з миттям посуду та кухонних поверхонь.

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