Чим замінити ковбасу в "Олів’є": десять смачних альтернатив, які здивують гостей

Чим замінити ковбасу в салаті "Олів'є" / © pexels.com

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Такі заміни стануть у пригоді, якщо ковбаси немає в холодильнику, хочеться спробувати новий рецепт або просто набрид звичний варіант. Розповідаємо, що покласти в Олів’є замість ковбаси та з якими продуктами воно смакуватиме найкраще.

Куряче філе

Якщо не хочеться далеко відходити від класичного рецепта, спробуйте куряче філе. Воно має нейтральний смак, тому добре поєднується з картоплею, яйцями, зеленим горошком і солоними огірками.

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М’ясо можна відварити або запекти в духовці. Головне — не пересушити його. Коли філе охолоне, наріжте його невеликими кубиками й додайте до решти інгредієнтів.

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До речі, курка добре поєднується не лише з майонезом. Якщо хочеться легшої заправки, змішайте натуральний йогурт із невеликою кількістю гірчиці, сіллю та перцем.

Індичка

Індичка — ще один вдалий варіант для тих, хто хоче приготувати олів’є без ковбаси. Її смак трохи виразніший, ніж у курячого філе, а м’ясо після приготування залишається досить щільним.

Відваріть філе або запечіть його зі спеціями, охолодіть і наріжте кубиками. Можна додати трохи чорного перцю чи паприки, але без надмірної кількості приправ: у салаті й так чимало інгредієнтів із власним смаком.

Олів’є з індичкою сподобається тим, хто любить традиційні поєднання, але хоче замінити ковбасу натуральним м’ясом.

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Яловичина або телятина

З відвареною яловичиною Олів’є виходить ситнішим і має насичений м’ясний смак. Для салату краще вибирати шматок без великої кількості жиру, який після приготування легко нарізати кубиками.

Яловичину потрібно зварити до м’якості, дати їй охолонути й лише тоді нарізати. Телятина також підійде, особливо якщо вам подобається ніжніше м’ясо.

Такий салат добре смакує зі звичайними солоними огірками. Якщо вони дуже кислі, додайте їх трохи менше, щоб не перебити смак м’яса.

Буженина або запечене м’ясо

Якщо вдома залишився шматочок буженини після святкового обіду, його цілком можна використати для Олів’є. Підійде й запечена свинина або яловичина.

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М’ясо наріжте невеликими кубиками, як зазвичай нарізаєте ковбасу. Завдяки спеціям і запіканню салат матиме виразніший аромат. Особливо добре цей варіант підходить для святкового меню.

Єдине застереження: якщо м’ясо жирне, не додавайте забагато майонезу. Інакше салат може вийти важкуватим.

Яловичий язик

Олів’є з яловичим язиком — варіант для тих, хто хоче трохи змінити звичний рецепт. Язик має ніжну текстуру й добре поєднується з вареними овочами, яйцями та огірками.

Його потрібно відварити до м’якості, очистити від шкірки, охолодити й нарізати кубиками. Якщо язик готуєте вперше, закладіть на це достатньо часу: він вариться довше, ніж куряче філе.

Інші інгредієнти можна залишити без змін. Так ви отримаєте знайомий салат із трохи іншим смаком.

Копчена курка

Копчена курка підійде тим, кому звичайне Олів’є здається надто простим. Вона додає салату характерного аромату, тому навіть знайомий набір продуктів смакуватиме по-новому.

Найзручніше брати копчене філе або м’ясо зі стегна. Наріжте його кубиками й змішайте з картоплею, яйцями, горошком та огірками.

Зверніть увагу на сіль: копчене м’ясо вже досить солоне, як і деякі мариновані огірки. Тому спочатку змішайте всі інгредієнти й лише потім вирішуйте, чи потрібно досолювати салат.

Червона риба

Хочеться чогось незвичного? Спробуйте приготувати Олів’є з лососем або сьомгою. Такий варіант відрізняється від класичного, але риба добре поєднується з яйцями, картоплею та свіжим огірком.

Можна взяти слабосолену або запечену червону рибу. Перевірте, чи немає кісток, і наріжте її невеликими шматочками. Перемішуйте салат обережно, щоб риба не перетворилася на кашку.

Якщо використовуєте слабосолений лосось, не поспішайте додавати сіль. А свіжий огірок і трохи зелені допоможуть зробити смак салату свіжішим.

Креветки

Креветки теж можна додати в Олів’є замість ковбаси. Це цікавий варіант для святкового столу, особливо якщо хочеться приготувати щось відмінне від звичного салату.

Візьміть очищені креветки, приготуйте їх відповідно до рекомендацій на упаковці й добре охолодіть. Дрібні можна залишити цілими, а великі — розрізати на кілька частин.

До такого олів’є пасують свіжий огірок і зелена цибуля. Заправку краще додавати безпосередньо перед подаванням, щоб салат не став водянистим.

Печериці та інші гриби

Чим замінити ковбасу в Олів’є, якщо ви не їсте м’яса? Один із варіантів — гриби. Для салату підійдуть печериці, білі гриби або мариновані лісові гриби.

Свіжі печериці наріжте й обсмажте до готовності. Дайте їм охолонути, перш ніж додавати до салату. Це важливо: гарячі гриби можуть зіпсувати текстуру інших інгредієнтів, а зайва волога зробить олів’є рідким.

Мариновані гриби теж підійдуть, але врахуйте їхню солоність і кислинку. Якщо використовуєте їх, солоних огірків можна покласти трохи менше.

Сир або тофу

Ще один спосіб приготувати олів’є без ковбаси — додати твердий сир або тофу. Обидва продукти змінюють смак салату, але кожен по-своєму.

Твердий сир наріжте невеликими кубиками. Він додасть салату вершкових ноток і добре поєднуватиметься з яйцями та картоплею. Якщо любите виразніший смак, можна спробувати копчений сир.

Тофу підійде для рослинного варіанта. Перед нарізанням його варто обсушити, а для більш насиченого смаку — трохи запекти або обсмажити зі спеціями. Сам по собі тофу досить нейтральний, тому добре вбирає смак заправки.

Якщо ви дотримуєтеся веганського харчування, використовуйте тофу, гриби, зелений горошок і рослинний майонез. Так можна приготувати салат без м’яса, яєць і молочних продуктів.

То чим усе-таки замінити ковбасу в олів’є

Усе залежить від того, який салат ви хочете отримати. Якщо важливо зберегти звичний смак, беріть куряче філе або індичку. Для ситнішого варіанта підійдуть яловичина, буженина чи яловичий язик.

Копчена курка додасть аромату, а червона риба або креветки зроблять салат цікавішим для святкового меню. Якщо ж ви не їсте м’яса, спробуйте гриби, сир або тофу.

Щоб олів’є вийшло смачним незалежно від обраного інгредієнта, дотримуйтеся кількох простих правил:

Нарізайте продукти приблизно однаковими кубиками — так салат буде зручніше їсти. Повністю охолоджуйте м’ясо, рибу та гриби перед змішуванням. Додавайте майонез поступово, щоб салат не вийшов надто жирним. Спочатку спробуйте готову суміш і лише потім додавайте сіль.

І не бійтеся експериментувати. Іноді достатньо замінити лише один інгредієнт, щоб звична страва набула нового смаку.

FAQ

Чим найкраще замінити ковбасу в Олів’є?

Найпростіше замінити варену ковбасу курячим філе. Воно має ніжний смак і добре поєднується з усіма класичними інгредієнтами салату. Якщо хочеться чогось ситнішого, можна взяти яловичину або буженину. Для святкового варіанта підійдуть яловичий язик чи червона риба.

Що додати в олів’є замість ковбаси, якщо не їсте м’яса?

Спробуйте печериці, твердий сир або тофу. Гриби додадуть салату аромату, сир зробить смак ніжнішим, а тофу добре поєднуватиметься з овочами та заправкою. Якщо ви не вживаєте продуктів тваринного походження, обирайте тофу й гриби, а звичайний майонез замініть рослинним.

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