Чим замінити мікрохвильовку: 5 швидких і практичних альтернатив

Мікрохвильова піч Фото ілюстративне / © pixabay.com

Реклама

З розвитком технологій з’являється дедалі більше альтернатив, які не лише не поступаються в оперативності, а й перевершують мікрохвильову піч за якістю приготування. Тож, чим її можна замінити та які варіанти варто розглянути?

Про це йдеться у матеріалі Іovedeco.

Що варто знати про мікрохвильовку

Мікрохвильова піч працює за рахунок електромагнітних хвиль, які генерує магнетрон. Вони змушують молекули води в їжі рухатися, створюючи тепло — завдяки цьому їжа нагрівається зсередини.

Реклама

Саме тому мікрохвильовки значно швидші за традиційні духовки: вони не гріють повітря, а передають енергію безпосередньо продукту. Це економить час і часто — електроенергію.

Щодо безпеки, науковий консенсус однозначний: за правильного використання мікрохвильовка не робить їжу «радіоактивною» і не несе загрози здоров’ю. Проблеми виникають переважно через неправильну експлуатацію — невідповідний посуд або перегрів.

Втім, попри це, багато користувачів відмовляються від мікрохвильовок — і справа не у безпеці.

Чому відмовляються від мікрохвильовки

Головним недоліком називають нерівномірне нагрівання.

Реклама

Частина страви може бути дуже гарячою, а інша при цьому залишатися холодною.

Господині скаржаться на текстуру. Випічка стає м’якою або «гумовою», а хрусткі страви втрачають свою структуру. Мікрохвильовка добре гріє, але фактично не готує у класичному розумінні.

Відсутність функцій підрум’янення, запікання чи карамелізації, які формують смак багатьох страв.

Тож користувачі дедалі частіше обирають техніку, яка дає не лише швидкість, а й якість.

Індукційна плита Фото ілюстративне / © Associated Press

Чим замінити мікрохвильовку

1. Air fryer (аерофритюрниця)

Працює за рахунок циркуляції гарячого повітря. Дозволяє швидко розігрівати їжу та зберігати хрустку текстуру. Наприклад, піца або картопля фрі після розігріву залишаються апетитними, а не розм’якшеними.

2. Електрична духовка з конвекцією

Оснащена вентилятором, який рівномірно розподіляє тепло. Дає змогу не лише розігрівати, а й запікати та підрум’янювати страви. Працює трохи довше, ніж мікрохвильовка, але результат значно кращий.

3. Індукційна плита

Швидко нагріває посуд, а не повітря. У поєднанні зі сковорідкою або каструлею забезпечує швидке та контрольоване розігрівання без втрати якості страв.

Реклама

4. Пароварка

Підходить для тих, хто цінує здорове харчування. Забезпечує рівномірне нагрівання і краще зберігає поживні речовини. Хоч і повільніша, але дає стабільний результат.

5. Мультифункціональна духовка

Сучасні моделі поєднують конвекцію, гриль і навіть пар. Деякі мають режим швидкого розігріву, який наближається до швидкості мікрохвильовки, але з набагато ширшими можливостями.

Сьогодні вибір кухонної техніки зміщується від принципу «якнайшвидше» до «швидко і смачно». І саме тут альтернативи мікрохвильовці починають вигравати.

Нагадаємо про посуд, що категорично заборонено гріти в мікрохвильовій печі.

Реклама

Раніше йшлося про те, що розігрівання їжі в мікрохвильовці може призвести до лікарні. Адже неправильне зберігання та повторне нагрівання навіть улюблених продуктів здатні перетворити корисну їжу на отруту.

Новини партнерів