Чим замінити пармезан у пасті та салатах: бюджетний сир, який робить страви вишуканими та смачними
Щоб замінити пармезан, не обов’язково купувати дорогі імпортні сири. Звичайний український витриманий твердий сир може стати ідеальним складником ваших кулінарних шедеврів.
Пармезан — це класика кулінарії, але його ціна часто кусається. І хоча багато хто шукає заміну серед імпортних сирів, насправді хороший аналог можна знайти значно ближче, з-поміж українських продуктів. Головне, розуміти, який саме сир дасть той самий ефект: легку солоність, горіхову нотку та здатність ідеально танути у стравах.
Чим замінити дорогий пармезан: найкращий український сир
Найкраща бюджетна заміна — український твердий сир типу «Голландський». Саме цей вид — найреальніша і доступна альтернатива пармезану для приготування вишуканих страв на власній кухні. Адже такий продукт:
має щільну структуру, яку можна натирати;
містять достатньо білка і жирів для «умамі» ефекту;
за нагрівання добре плавиться;
коштує у рази дешевше за імпортні аналоги.
Для твердості такий сир можна підсушити на батареї, тоді він матиме характерний горіховий присмак. Лише треба вибирати витриманий сир, а не молодий, саме він має більш насичений смак.
Маленький секрет шефів: змішайте натертий сир із дрібкою солі або сухого часнику — це дасть глибший смак, ближчий до пармезану.
У яких стравах бюджетний сир буде ідеальним складником
У пасті. Створює кремову текстуру і «зв’язує» соус.
У салатах. Дає солонуватий акцент і замінює дорогий сир без утрати смаку.
У запіканках. Формує апетитну скоринку, як і пармезан.