ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
674
Час на прочитання
2 хв

Чим замінити сіль, щоб страви були смачнішими: корисні поради від іменитих кухарів

Використовуючи ці натуральні підсилювачі, можна створювати яскраві й корисні страви без шкоди для здоров’я. Головне, навчитися поєднувати смаки і не боятися нових рішень.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чим замінити сіль у стравах

Чим замінити сіль у стравах / © www.freepik.com/free-photo

Сіль — один із базових інгредієнтів у кулінарії, але її надлишок може негативно впливати на здоров’я. Саме тому багато кухарів і дієтологів радять зменшувати її кількість у раціоні. Цікаво, що професійні шефи давно використовують альтернативи, які не лише замінюють сіль, а й роблять страви більш насиченими та багатогранними на смак.

Чим найкраще замінити сіль у стравах

  1. Лимонний сік — природний підсилювач смаку. Кислинка здатна підкреслити смак продуктів не гірше за сіль. Лимонний сік додає свіжості та балансу, особливо у стравах з риби, овочів і салатах. Він «оживляє» смак і робить його яскравішим без додавання натрію.

  2. Спеції та трави — глибина й аромат. Професійні кухарі часто роблять ставку саме на спеції. Часник, паприка, куркума, базилік, орегано або розмарин здатні створити насичений смаковий профіль без солі. Головний секрет — правильно поєднувати їх і не боятися експериментувати.

  3. Соєвий соус або ферментовані продукти. Ферментовані інгредієнти мають природну «умамі» насиченість. Соєвий соус, місо або навіть квашені овочі додають глибокий смак і можуть частково замінити сіль у стравах. Важливо лише контролювати кількість, адже вони теж можуть містити натрій.

  4. Оцет — баланс і яскравість. Бальзамічний, яблучний або винний оцет допомагає розкрити смак продуктів. Його додають у салати, соуси та навіть гарячі страви для створення балансу. Кислинка компенсує нестачу солі і робить страву більш виразною.

  5. Морські водорості — природне джерело мінералів. У кухнях Азії часто використовують водорості як альтернативу солі. Вони мають природний солонуватий смак і містять корисні мікроелементи. Подрібнені водорості можна додавати до супів, салатів або гарнірів.

  6. Підсмажені інгредієнти — секрет ресторанного смаку. Обсмажування овочів, м’яса чи спецій підсилює їхній природний смак. Карамелізація створює глибину і насиченість, завдяки чому потреба в солі зменшується. Саме цей прийом часто використовують професійні кухарі.

Дата публікації
Кількість переглядів
674
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie