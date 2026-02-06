Чим замінити свічки під час блекаутів: безпечні варіанти для освітлення дому

Відключення світла / © ТСН.ua

Під час блекаутів і періодичних відключень світла в Україні зростає інтерес до безпечних варіантів резервного освітлення. Причина очевидна: свічки дають мінімум світла й водночас створюють реальну пожежну загрозу. Натомість сучасні рішення без відкритого вогню здатні забезпечити квартиру світлом на кілька годин без ризику для житла.

ТСН.ua зібрав практичні поради, які допоможуть пережити блекаути без свічок.

Акумуляторні LED-лампочки

Одним із найзручніших рішень є LED-лампи з вбудованими акумуляторами, які вкручуються до стандартного цоколя. Зовні вони не відрізняються від звичайних лампочок, однак усередині мають акумулятор.

Під час наявності електропостачання така лампа працює у звичайному режимі та одночасно заряджається. Коли світло зникає, вона автоматично переходить на живлення від акумулятора і продовжує світити. Залежно від моделі, час автономної роботи становить у середньому до 4 годин. Лампи практично не нагріваються і не створюють пожежну небезпеку.

Гірлянди та інші пристрої на батарейках

Для м’якого або локального освітлення можна використовувати LED-гірлянди, декоративні світильники та електронні свічки на батарейках. Вони не мають відкритого полум’я і підходять для використання у житлових приміщеннях.

Під час вибору таких пристроїв важливо звернути увагу на тип батарейок. Фахівці радять надавати перевагу моделям, які працюють на AA або AAA — це найпоширеніші та найдешевші елементи живлення. Менш популярні формати батарейок зазвичай дорожчі й можуть бути складнодоступними під час масових відключень світла.

Світлодіодні лампи

Найбезпечнішим типом освітлення в умовах відсутності електроенергії вважаються світлодіодні (LED) пристрої. Твердотілі світлодіоди споживають мінімум енергії, не перегріваються та широко застосовуються у лампах, прожекторах і ручних ліхтарях.

В умовах блекаутів варто орієнтуватися на LED-світильники з вбудованими акумуляторами або сонячними батареями. У світильниках на сонячній батареї вона виконує роль накопичувача: вдень збирає сонячну енергію, а вночі віддає її у вигляді електричного струму. В деяких моделях цього заряду достатньо не лише для освітлення, а й для підзаряджання смартфонів, смартгодинників та інших ґаджетів.

Щоб організувати автономне освітлення на сонячній батареї, зазвичай потрібні LED-лампа з акумулятором і USB-роз’ємом, кабель та сонячна панель із кріпленням.

Туристичні ліхтарі

Для резервного освітлення квартири також підходять туристичні ліхтарі: кемпінгові лампи, ручні та налобні ліхтарики, моделі на сонячних батареях або динамо-ліхтарі.

Більшість туристичних ліхтарів може працювати як від акумуляторів, так і від батарейок формату AA або AAA. У середньому акумуляторного ручного ліхтаря вистачає приблизно на 2 години роботи на максимальній яскравості, водночас ліхтарі на сонячних батареях можуть світити до 6 годин. У динамо-ліхтарях акумулятор заряджається під час обертання спеціальної ручки.

Окремі моделі оснащені USB-роз’ємами та можуть працювати в режимі павербанка для заряджання мобільних пристроїв.

LED-стрічки

Окрему нішу серед безпечних рішень займають LED-стрічки, які можуть працювати від павербанків. Вони споживають мінімум електроенергії та забезпечують рівномірне розсіяне світло, яке не сліпить очі.

Такі стрічки зручно використовувати для підсвічування кухонних зон, коридорів, робочих поверхонь або спальних місць. Їх можна тимчасово закріпити на стіні, меблях чи полиці без інструментів. У разі підключення до павербанка LED-стрічка здатна працювати кілька годин поспіль.

Нагадаємо, в умовах можливих відключень електроенергії експерти радять підготуватися заздалегідь. Ми зібрали топ-10 корисних ґаджетів, які допоможуть зберегти комфорт і залишатися на зв’язку навіть без світла.