Чим замульчувати квітник, щоб не росли бур’яни: найкращі варіанти

Розповідаємо, посилаючись на матеріал ресурсу ua-vestnik, чим найкраще замульчувати клумбу, щоб на ній не росли бур’яни.

Скошена трава. Це один із найпопулярніших матеріалів для мульчування, його вибирає багато хто, бо він простий і нічого не коштує. Однак варто враховувати, що скошена трава сохне, тому її треба замінювати раз на місяць. І така мульча не підходить для тих, хто цінує естетичний вигляд своєї клумби.

Тирсу також можна використовувати для мульчування квітників, однак варто вибирати матеріал з листяних дерев. Адже хвойна тирса не підходить для багатьох рослин. Такий матеріал можна застосовувати лише для мульчування лохини, рододендронів, вересів та інших хвойних рослин.

Картон. Мало кому відомо, однак цей матеріал також ефективний для мульчування. Достатньо розкласти вологий картон між кущами та рослинами, щоб захистити ділянку від росту бур’янів. Однак таке мульчування також буде не на користь естетичному вигляду квітника.

Кора сосни чи модрини. Таке мульчування від росту бур’янів служитиме один сезон, потім його необхідно буде замінити. Варто враховувати, що цей матеріал підходить лише для хвойних рослин. Також необхідно знати, що кора з часом втрачає свій колір та змішується із землею, тому експерти рекомендують робити шар мульчі не менше 10 сантиметрів.