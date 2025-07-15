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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
425
Час на прочитання
2 хв

Чим засіяти грядку після часнику, щоб земля стала пухкою та родючою: найкращі варіанти

Які рослини покращують структуру ґрунту, збагачують його і готують до нового сезону.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Що посіяти на грядці після часнику

Що посіяти на грядці після часнику / © Фото з відкритих джерел

Після збирання врожаю часнику саме час потурбуватись про майбутню родючість ґрунту. Щоб земля не виснажувалась, а навпаки, ставала пухкішою, багатшою на поживні речовини та захищеною від бур’янів і шкідників, варто посіяти корисні культури.

Навіщо засівати грядку після збору урожаю

  1. Відновлюється структура та мікрофлора ґрунту.

  2. Зменшується кількість хвороб і шкідників.

  3. Покращується вологоємність та аерація.

  4. Земля збагачується природними добривами.

  5. Переривається життєвий цикл бур’янів.

Чим засіяти грядку після часнику, щоб покращити якість ґрунту

  1. Біла гірчиця швидко проростає та пригнічує бур’яни, знезаражує ґрунт і зменшує ризик грибкових хвороб. Також цей сидерат розпушує землю завдяки своїй потужній кореневій системі. Сіяти треба відразу після збирання часнику, а скошувати найкраще через 30–40 днів.

  2. Фацелія — це один із найкращих сидератів для виснаженого ґрунту. Рослина приваблює бджіл та покращує структуру землі. Фацелію можна сіяти після збору будь-яких культур. Можна висівати навіть у серпні, ростиме до перших заморозків.

  3. Люпин. Бобові культури збагачують землю азотом, покращують родючість природним шляхом і добре ростуть на суглинках і піщаних ґрунтах. Також можна сіяти горох чи квасолю, вони чудово підходять для підготовки ділянки до посадки капусти чи томатів.

  4. Жито й овес створюють щільну зелену масу, перешкоджають росту бур’янів і сприяють утворенню гумусу. Найкраще висівати ці сидерати у серпні-вересні, а скошувати вже навесні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
425
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