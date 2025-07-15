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Чим засіяти грядку після часнику, щоб земля стала пухкою та родючою: найкращі варіанти
Які рослини покращують структуру ґрунту, збагачують його і готують до нового сезону.
Після збирання врожаю часнику саме час потурбуватись про майбутню родючість ґрунту. Щоб земля не виснажувалась, а навпаки, ставала пухкішою, багатшою на поживні речовини та захищеною від бур’янів і шкідників, варто посіяти корисні культури.
Навіщо засівати грядку після збору урожаю
Відновлюється структура та мікрофлора ґрунту.
Зменшується кількість хвороб і шкідників.
Покращується вологоємність та аерація.
Земля збагачується природними добривами.
Переривається життєвий цикл бур’янів.
Чим засіяти грядку після часнику, щоб покращити якість ґрунту
Біла гірчиця швидко проростає та пригнічує бур’яни, знезаражує ґрунт і зменшує ризик грибкових хвороб. Також цей сидерат розпушує землю завдяки своїй потужній кореневій системі. Сіяти треба відразу після збирання часнику, а скошувати найкраще через 30–40 днів.
Фацелія — це один із найкращих сидератів для виснаженого ґрунту. Рослина приваблює бджіл та покращує структуру землі. Фацелію можна сіяти після збору будь-яких культур. Можна висівати навіть у серпні, ростиме до перших заморозків.
Люпин. Бобові культури збагачують землю азотом, покращують родючість природним шляхом і добре ростуть на суглинках і піщаних ґрунтах. Також можна сіяти горох чи квасолю, вони чудово підходять для підготовки ділянки до посадки капусти чи томатів.
Жито й овес створюють щільну зелену масу, перешкоджають росту бур’янів і сприяють утворенню гумусу. Найкраще висівати ці сидерати у серпні-вересні, а скошувати вже навесні.