Чим засіяти грядку після часнику, щоб земля стала пухкою та родючою: найкращі варіанти

Що посіяти на грядці після часнику / © Фото з відкритих джерел

Після збирання врожаю часнику саме час потурбуватись про майбутню родючість ґрунту. Щоб земля не виснажувалась, а навпаки, ставала пухкішою, багатшою на поживні речовини та захищеною від бур’янів і шкідників, варто посіяти корисні культури.

Біла гірчиця швидко проростає та пригнічує бур’яни, знезаражує ґрунт і зменшує ризик грибкових хвороб. Також цей сидерат розпушує землю завдяки своїй потужній кореневій системі. Сіяти треба відразу після збирання часнику, а скошувати найкраще через 30–40 днів.

Фацелія — це один із найкращих сидератів для виснаженого ґрунту. Рослина приваблює бджіл та покращує структуру землі. Фацелію можна сіяти після збору будь-яких культур. Можна висівати навіть у серпні, ростиме до перших заморозків.

Люпин. Бобові культури збагачують землю азотом, покращують родючість природним шляхом і добре ростуть на суглинках і піщаних ґрунтах. Також можна сіяти горох чи квасолю, вони чудово підходять для підготовки ділянки до посадки капусти чи томатів.