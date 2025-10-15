Чиста духовка без зусиль: експерти розкрили три найпростіші та найдієвіші методи

Духовка / © Credits

Якщо ви щоразу здригаєтеся, відкриваючи брудну духовку із застарілим жиром та нагаром, не поспішайте витрачати гроші на дорогі та агресивні хімічні засоби. Експерти з клінінгу стверджують, що повернути техніці ідеальний блиск можна за допомогою копійчаних речей, які, ймовірно, вже є у вас вдома.

Несподіваний трюк з таблеткою для посудомийки

За словами експертів, таблетки для посудомийних машин є одним з найпростіших та найефективніших способів боротьби з нагаром. Вони спеціально розроблені для розщеплення пригорілих залишків їжі та жиру.

Як це працює:

Одягніть гумові рукавички. Візьміть порошкоподібну таблетку для посудомийки. Змочіть її у теплій воді, щоб активувати мийні компоненти. Акуратно, без сильного тиску, протирайте таблеткою забруднені поверхні, особливо скло дверцят. Абразивна текстура допоможе видалити бруд, не дряпаючи поверхню. Коли бруд почне розчинятися, витріть залишки чистою вологою тканиною.

Класика, що працює — паста з харчової соди

Харчова сода — це натуральний та безпечний засіб, який чудово розчиняє жир і діє як м’який абразив.

Як це працює:

Змішайте харчову соду з невеликою кількістю води до утворення густої пасти. Для посилення ефекту можна додати краплю засобу для миття посуду.

Нанесіть пасту на забруднені ділянки духовки.

Залиште працювати: для глибокого очищення — на ніч, для швидкого — хоча б на 20 хвилин.

Після цього просто протріть поверхню теплою мильною водою.

Фінальний штрих: оцет для ідеального блиску

Щоб надати склу дверцят та внутрішнім поверхням максимального блиску, після чищення содою можна використати оцет. Розпиліть трохи білого оцту на залишки соди. Шипуча реакція, що виникне, допоможе видалити останні частинки бруду, після чого залишиться лише протерти все насухо.

Якщо після основної чистки залишилися дуже стійкі плями, експерти радять акуратно зішкребти їх пластиковим скребком. Важливо: не використовуйте металеві мочалки чи дротяні щітки — вони можуть назавжди пошкодити поверхню вашої духовки.

Нагадаємо, експерти з прибирання поділилися простим секретом, як надовго зберегти блиск кранів у ванній та на кухні. За їхніми словами, для цього потрібно натерти попередньо вимитий та висушений кран звичайною парафіновою свічкою або воском, а потім відполірувати його м’якою тканиною.

Такий спосіб створює на поверхні тонку водовідштовхувальну плівку, яка запобігає утворенню вапняного нальоту та плям від води, завдяки чому блиск може триматися до трьох місяців.