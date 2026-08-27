Чисте волосся швидко втрачає свіжість: трихолог назвав неочевидну причину

Як часто потрібно мити щітку для волосся — поради трихолога / © Freepik

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Щойно вимите волосся швидко стає жирним, втрачає об’єм або виглядає тьмяним? Причина може ховатися не в шампуні чи засобах для догляду, а у звичайній щітці для волосся, яку давно не чистили.

Про це повідомило видання Daily Mail.

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Трихолог і амбасадор бренду KILLABRUSH Марк Блейк пояснив, що під час щоденного використання на щітці залишаються шкірне сало, піт, відмерлі клітини шкіри, пил і косметичні засоби. Згодом частина цих забруднень може знову опинитися на чистому волоссі та шкірі голови.

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Чому брудна щітка може псувати чисте волосся

Навіть після ретельного миття волосся результат може швидко зникнути, якщо одразу скористатися давно не очищеною щіткою. На її щетинках накопичуються природний жир зі шкіри голови, а також сухий шампунь, лак, олії, сироватки та інші засоби.

За словами Блейка, щітка фактично зберігає залишки попередніх укладок і під час кожного розчісування частково повертає їх на волосся. Через це воно може швидше виглядати жирним і несвіжим.

Особливо помітним цей ефект може бути на тонкому волоссі. Накопичені олії та косметичні засоби обтяжують пасма, через що вони можуть втрачати об’єм і блиск.

На щітці накопичуються мікроорганізми

На шкірі голови природно живуть бактерії та дріжджі, частина яких під час розчісування потрапляє на щітку. За словами трихолога, дослідження щіток також виявляли грибки, зокрема представників роду Trichophyton, пов’язаних із грибковими інфекціями шкіри.

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Сам факт наявності мікроорганізмів не означає, що немита щітка обов’язково становить небезпеку. Однак це ще одна причина регулярно її очищувати. Особливу увагу варто приділяти щіткам, які зберігаються у теплій та вологій ванній кімнаті.

Накопичення шкірного сала, поту, залишків косметики та мікроорганізмів також може сприяти подразненню чутливої шкіри голови. Ризик накопичення забруднень збільшується, якщо людина часто розчісується після тренувань.

Брудна щітка може сильніше тягнути волосся

Недостатньо просто витягувати зі щітки волосини, що застрягли між щетинками. З часом їхня поверхня вкривається жиром, відмерлими клітинами шкіри та залишками косметичних засобів.

За словами Блейка, через такий наліт щітка може гірше ковзати пасмами та сильніше їх тягнути. Особливо обережно потрібно поводитися з мокрим волоссям: трихолог зазначає, що воно здатне розтягуватися приблизно на 30–50%, а надмірний натяг може призвести до ламкості.

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Як часто потрібно мити щітку для волосся

Блейк радить прибирати волосини зі щітки після кожного використання, а приблизно раз на тиждень проводити ретельне очищення.

Для звичайної щітки він рекомендує спочатку видалити все волосся, а потім вимити її теплою водою з невеликою кількістю шампуню. Особливо ретельно варто очищувати ділянки біля основи щетинок, де найчастіше накопичується наліт.

Не варто чекати тижневого очищення, якщо на щітці вже помітні пил, сірий наліт, залишки засобів або інший бруд. Трихолог також радить не користуватися однією щіткою разом з іншими людьми.

Нагадаємо, після революції у догляді за шкірою корейська косметика взялася за волосся. Експерти впевнені, що секрет сильного, блискучого волосся починається не з шампуню чи маски, а зі здорової шкіри голови.

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