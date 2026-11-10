Чисті руки, а шкіра свербить: щоденна звичка може згубно впливати на ваші долоні

Миття рук / © Pixabay

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Свербіння долонь і стоп без висипу може виникати через сухість та подразнення шкіри. Проте стійкі або повторні скарги іноді пов’язані з роботою печінки, нирок чи нервів.

Про це пише угорське видання EgészségKalauz.

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Одна з побутових причин — часте миття рук. Гаряча вода, антисептики та сильні мийні засоби можуть порушувати захисний бар’єр шкіри. На стопах подразненню «сприяють» матеріал взуття, піт і тривала вологість. Навіть за екземи свербіж іноді з’являється раніше, ніж помітні зміни.

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Зовні ці причини буває складно розрізнити. Американська академія дерматології пояснює, що дуже суха шкіра може інтенсивно свербіти, але такий самий симптом буває і за порушення роботи нервів. У цьому разі він може відчуватися лише на певній ділянці, яка зовні залишається незміненою.

Як свербіж пов’язаний із внутрішніми хворобами

За хвороб печінки свербіж може починатися саме на долонях і стопах, а потім поширюватися на інші ділянки. Зокрема, він буває за холестазу — порушення утворення або відтоку жовчі. Тоді свербіж нерідко посилюється вночі, хоча нічне посилення буває й за інших причин, зокрема захворювань шкіри.

За діабету до свербежу можуть призводити сухість шкіри, інфекції та пошкодження нервів. Печіння, поколювання й оніміння, особливо у стопах, можуть супроводжувати нейропатію — ураження нервів.

Інша картина — за хронічної хвороби нирок. За даними National Kidney Foundation, американської організації з питань здоров’я нирок, свербіж найчастіше виникає на пізніх стадіях, зокрема в людей на діалізі, хоча можливий і раніше. Він може охоплювати багато ділянок без видимих змін шкіри. Ізольований свербіж лише долонь і стоп для ниркової хвороби не характерний.

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Окремої уваги потребує вагітність. Британська служба здоров’я NHS описує за внутрішньопечінкового холестазу вагітних свербіж переважно без висипу, нерідко сильніший на долонях і стопах та вночі.

Медична оцінка потрібна, якщо свербіж сильний, заважає звичайному життю, повторюється або не минає після догляду. Під час вагітності з таким симптомом слід зв’язатися з лікарем, а за жовтизни шкіри або білків очей, темної сечі чи світлого калу — отримати медичну оцінку якнайшвидше. Сам симптом, час його появи чи симетричність не визначають діагнозу. Лікар оглядає шкіру й за потреби призначає аналізи; у вагітних можуть перевіряти печінкові показники та жовчні кислоти крові.

Чому після душу шкіра може свербіти сильніше

Для полегшення подразнення лікарі радять коротке миття прохолодною або ледь теплою водою та зволожувальний засіб без ароматизаторів. Допомогти також може й прохолодний компрес.

Побутове подразнення може посилювати й сам спосіб миття. Гарячий тривалий душ послаблює захисний бар’єр, через що шкіра втрачає вологу, а інтенсивне тертя рушником додатково її подразнює. Такі звички можуть пояснювати, чому після душу шкіра суха й свербить.

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