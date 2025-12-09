Чистота без хімії: як зробити розчин з корицею, щоб підлога сяяла і пахла затишком

Миття підлоги / © Credits

Ароматну спецію корицю більшість з нас асоціює з випічкою, однак сучасні господині почали використовувати її не лише на кухні. Кориця вже певний час завойовує популярність замість хімічних миючих засобів.

Про це пише City Magazine.

Насичений запах кориці та її антибактеріальні властивості здатні пригнічувати ріст бактерій, тому саме ця ароматна спеція підходить для легкого прибирання та усунення неприємних запахів.

Фахівці особливо радять використовувати корицю для приміщень, де живуть діти чи домашні тварини. Спеція не залишає різкого хімічного запаху та не подразнює дихальні шляхи, забезпечуючи відчуття чистоти та затишку.

Як зробити ефективний розчин

Використовувати корицю можна на ламінаті, кераміці чи лакованому паркеті. Проте, для світлих кам’яних поверхонь спеція не підходить, бо може залишити легкий коричневий відтінок.

Є три основні варіанти приготування розчину:

Мелена кориця: потрібно лише додати невелику кількість спеції у відро з теплою водою. Паличка кориці: паличка зробить воду набагато ароматнішою. Ефірна олія кориці: кілька крапель створять інтенсивний аромат та посилять очищувальні властивості.

Водою з корицею потрібно лише один раз помити підлогу, без повторного очищення. Коли поверхня висохне, в оселі залишиться теплий аромат. Такий розчин ідеально підійде для щотижневого прибирання.

Фахівці також розповіли цікавий трюк для свіжості кімнати, який потребує пилососа.

Для цього потрібно у новий мішок покласти дрібку меленої кориці. Коли почнете пилососити, то потік повітря рознесе приємний аромат по всій кімнаті.

Щоб підтримувати підлогу чистою, варто знімати взуття у приміщенні і мити лапи домашніх улюбленців після прогулянки. Також важливо використовувати килимки біля входів та швидко розв’язувати проблеми з плямами, оскільки якщо пляма тривалий час залишатиметься на підлозі, то згодом відмити її буде вкрай важко.

Нагадаємо, експерти з прибирання поділилися простим секретом, як надовго зберегти блиск кранів у ванній та на кухні. За їхніми словами, для цього потрібно натерти попередньо вимитий та висушений кран звичайною парафіновою свічкою або воском, а потім відполірувати його м’якою тканиною.

Такий спосіб створює на поверхні тонку водовідштовхувальну плівку, яка запобігає утворенню вапняного нальоту та плям від води, завдяки чому блиск може триматися до трьох місяців.