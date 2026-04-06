Чистий четвер-2026: чому слід митися до світанку, а що категорично не можна робити цього дня

Чистий четвер — день очищення, порядку та підготовки до Великодня.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Хрест. / © pixabay.com

Чистий Четвер цього року припадає на 9 квітня. Це — один із ключових днів Страсного тижня. У християнстві він пов’язаний із Таємною вечерею. Тоді Ісус Христос встановив таїнство причастя та омив ноги своїм учням. Саме тому цей день символізує очищення — як фізичне, тав духовне.

Що і чому не можна робити у Чистий четвер, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Традиційно у народі Чистий четвер — день очищення, порядку та підготовки до Великодня: як у домі, так і в душі. Від ранку господині намагаються прибрати у домі, випрати речі — та й загалом очистити простір. Вважається, що все це слід зробити до Великодня, аби зустріти його в чистоті та гармонії.

Що варто зробити у Чистий Четвер

У Чистий четвер особливе значення має обряд очищення водою — потрібно обов’язково скупатися — бажано ще до сходу сонця. За народними уявленнями, така вода має цілющу силу: змиває не лише бруд, а й хвороби, втому та негатив, накопичений за рік. Це своєрідний символ оновлення перед Великоднем — коли людина очищається тілом і душею.

Чистий четвер — один з найкращих днів на Страсному тижні для випікання пасок. Вважається, що випічка, зроблена цього дня, буде особливо вдалою: паски виходять пухкими, смачними і довго не черствіють.

До цього процесу ставляться з повагою — печуть у тиші, з гарним настроєм і чистими думками, не сваряться і не відволікаються на негатив. За традицією, якщо паска вдалася — це добрий знак для всієї родини на рік уперед.

Що заборонено робити у Чистий Четвер

Чистий четвер — це не лише про фізичне прибирання, а перш за все — духовне. Саме тому заборони перш за все пов’язані з очищенням усього духовного, від утримання від негативних думок і образ.

У Чистий четвер не варто:

  • сваритися, лаятися чи з’ясовувати стосунки;

  • відмовляти в допомозі іншим або проявляти жадібність;

  • залишати бруд у домі чи незавершені справи;

  • ввечері займатися важкою роботою, а присвятити відпочинку та духовним роздумам

