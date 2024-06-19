Ці 2 фрази Коко Шанель допоможуть подолати ваш найголовніший страх у житті

Габріель Бонер Шанель залишила по собі не тільки модну імперію та відомий бренд, а ще багато мудрих цитат і крилатих висловів. Ця велична жінка була не лише законодавицею моди у першій половині ХХ століття, вона кардинально вплинула на тогочасний устрій у суспільстві. Коко Шанель навчала жінок ніколи не відступати від своїх мрій і досягати поставлених цілей. Такі ідеї були досить авангардними на той час, за що Шанель отримувала купу осуду, але це її ніколи не зупиняло. Бо вона знала, чого хотіла від життя, і навчала інших захищати свої інтереси. Розповідаємо, які фрази Коко Шанель допоможуть подолати будь-які труднощі та страхи.

Які фрази Коко Шанель допоможуть подолати ваш найголовніший страх

"Якщо ви хочете мати те, чого ніколи не мали, вам доведеться робити те, чого ви ніколи не робили". Ці слова уособлюють життєву філософію Габріель Шанель, якими вона закликає не боятися та ніколи не сумніватися у своїх силах. Сама жінка росла у важких умовах, в 11 років потрапила до притулку після смерті матері, де навчилася шити. Перш ніж досягти видатних успіхів у світі моди, Коко Шанель подолала довгий шлях, займалася багатьма справами, але ніколи не здавалася і не боялася експериментувати. Вона відкрила свою першу крамницю капелюхів у Парижі, стала законодавицею моди, потім у 71 рік не побоялася повернутися і з успіхом презентувала нову колекцію. "Все в наших руках, тому їх не можна опускати". Ця видатна жінка була яскравою та харизматичною особистістю, вона завжди кидала виклики собі та суспільству – і перемагала. Коко Шанель ніколи не впадала в паніку чи відчай і не боялася проблем, вона сміливо та впевнено йшла до своєї мети, тому досягла визнання, успіху й багатства.

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