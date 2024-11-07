Ці 2 ознаки покажуть, що ви дуже подобаєтеся чоловікові, навіть якщо він мовчить про це

Іноді жінка не розуміє, чи подобається чоловікові, бо він про це не говорить, а запитати прямо не наважується.

Чоловіки зазвичай не говорять про свої почуття, бо не звикли відверто проявляти своїх емоцій. Тому це можна визначити, спостерігаючи за їхньою поведінкою. Психологи назвали дві неочевидні ознаки того, що ви сподобалися чоловікові, навіть якщо він про це мовчить.

Які ознаки того, що ви дуже подобаєтеся чоловікові

Руки. Якщо чоловік починає рухати руками більше, ніж зазвичай, це може свідчити про те, що він із вами фліртує. Він закладатиме руки за шию чи спину, мимоволі видаючи свою прихильність та розслабленість. Чоловік може гратися якимось предметом чи щось вертіти в руках таким чином показуючи, що товариство жінки приносить йому суцільне задоволення. Якщо в цей момент торкнутися його пальців і вони будуть спітнілими та холодними, це означатиме, що ви йому дуже подобаєтеся.

Якщо чоловік починає рухати руками більше, ніж зазвичай, це може свідчити про те, що він із вами фліртує. Він закладатиме руки за шию чи спину, мимоволі видаючи свою прихильність та розслабленість. Чоловік може гратися якимось предметом чи щось вертіти в руках таким чином показуючи, що товариство жінки приносить йому суцільне задоволення. Якщо в цей момент торкнутися його пальців і вони будуть спітнілими та холодними, це означатиме, що ви йому дуже подобаєтеся. Сигнали згоди. Такі рухи можуть бути ледь помітними, але це явні ознаки того, що чоловік не байдужий до жінки, з якою спілкується. Він може ледь нахилятися вперед, кивати головою чи намагатиметься торкнутися вашої руки. Чоловік погладжуватиме своє підборіддя під час розмови з тією, яка йому дуже подобається, торкатиметься своїх губ чи вуха кінчиками пальців. Також він стоятиме прямо, розправивши плечі та випнувши груди.

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