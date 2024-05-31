Ці 2 стрижки набирають шаленої популярності: омолоджують і додають локонам об’єму

Коли, як не влітку, оновити свій образ, щоб бути гарною і досконалою. Стилісти пропонують цього літнього сезону найпопулярніші варіанти бобу, які зроблять будь-яку жінку приголомшливою. Ці стрижки увиразнюють природну красу, роблять образ легким і водночас елегантним. До того ж, зачіски підходять до будь-якого типу лиця і структури волосся.

Піксі-боб із м'якими плавними хвилями

Які стрижки найпопулярніші влітку 2024 / Фото: pixabay.com

Стрижка має довші та коротші текстурні пасма, які м’якими хвилями обрамлятимуть ваше обличчя. Така зачіска омолоджує, коригує овал, прибираючи важкість у нижній частині лиця. Піксі-боб – ідеальна стрижка для літнього сезону, яка робитиме загальний аутфіт легким та грайливим. Вона абсолютно не потребує укладання, а щоб створити більш текстурні хвилі, можна скористатися легким кремом для формування локонів. Такий засіб не обтяжуватиме пасма і надасть правильної форми хвилястому та кучерявому волоссю.

Подовжений боб із текстурованими кінцями

Які стрижки найпопулярніші влітку 2024 / Фото: pixabay.com

Ця стрижка має ознаки класичного боба й багатошарового каре, вона буде ідеальною на середнє пряме волосся. А якщо акцентувати зачіску косим довгим чубчиком, то можна омолодитися одразу років на 10-15. Стрижка підходить до будь-якої форми обличчя, надає локонам об’єму, вигідно підкреслює природню красу, робить загальний образ довершеним. Зачіска буде ідеальною для літа, адже надає грайливої рухливості волоссю при ходьбі.

Читайте також:

Найкращий колір для сивого волосся: як підібрати фарбу

Яка стрижка буде найактуальнішою влітку 2024: додає локонам об’єму, коригує овал обличчя

7 найголовніших ознак високого інтелекту: небагато людей мають ці особливі риси