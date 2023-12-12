Ці 5 фраз зіпсують навіть найміцніші стосунки: ніколи не говоріть їх коханій людині

Є такі слова і фрази, які можуть ображати близьких нам людей. Психологи та експерти зі стосунків визначили п’ять типових фраз, яких в жодному разі не можна говорити партнерові. Бо ці слова знецінюють його як особистість. Тому стосунки можуть бути під серйозною загрозою від таких висловлювань, навіть якщо вони тривають вже дуже багато часу. Розповідаємо, яких фраз краще не говорити своїй коханій людині, тоді ваші стосунки будуть міцними та щасливими.

Яких слів не можна говорити коханій людині

«Ти знаєш, що вони про тебе говорять?» Це найгірше з того, що людина може зробити – переказувати різні образливі речі своїй другій половинці. Потрібно бути готовими до того, що ваш партнер також буде ображатися і на вас. Тому не варто зайвий раз засмучувати свою кохану людину.

Це найгірше з того, що людина може зробити – переказувати різні образливі речі своїй другій половинці. Потрібно бути готовими до того, що ваш партнер також буде ображатися і на вас. Тому не варто зайвий раз засмучувати свою кохану людину. «Я мало не закохався/закохалася в неї/нього». Ми живемо не на іншій планеті, а в суспільстві, де є інші люди. Тому навіть у самих ідеальних стосунках буває таке, що комусь із партнерів може сподобатися інша людина. Але це не значить, що про це потрібно говорити своїй другій половинці, бо такі слова можуть похитнути довіру та взаєморозуміння в парі.

Ми живемо не на іншій планеті, а в суспільстві, де є інші люди. Тому навіть у самих ідеальних стосунках буває таке, що комусь із партнерів може сподобатися інша людина. Але це не значить, що про це потрібно говорити своїй другій половинці, бо такі слова можуть похитнути довіру та взаєморозуміння в парі. «Як тобі взагалі може подобатися ця книга/музика/кіно?» Такою фразою ви знецінюєте смаки та вподобання своєї другої половинки. Тим самим показуючи, що цінності вашого партнера для вас неважливі. Тому він може задуматися, а чи дійсно ви саме та людина, яка йому потрібна.

Такою фразою ви знецінюєте смаки та вподобання своєї другої половинки. Тим самим показуючи, що цінності вашого партнера для вас неважливі. Тому він може задуматися, а чи дійсно ви саме та людина, яка йому потрібна. «Це мене в тобі бісить найбільше». Так, у парі обов’язково потрібно обговорювати всі конфліктні ситуації, щоб потім не ставалося емоційних вибухів з обох сторін. Але не варто постійно наголошувати на тому, що вас дратує у вашому партнерові. Якщо це дійсно псує вам життя, і ви не можете прийняти свою другу половинку з усіма її недоліками, тоді варто задуматися, чи це та людина, з якою ви готові бути попри все.

Так, у парі обов’язково потрібно обговорювати всі конфліктні ситуації, щоб потім не ставалося емоційних вибухів з обох сторін. Але не варто постійно наголошувати на тому, що вас дратує у вашому партнерові. Якщо це дійсно псує вам життя, і ви не можете прийняти свою другу половинку з усіма її недоліками, тоді варто задуматися, чи це та людина, з якою ви готові бути попри все. «Тобі це не личить». Якщо у вашого партнера виникають труднощі з вибором одягу, тоді варто допомагати йому, а не вправлятися в саркастичних висловлюваннях у його бік. Оскільки хто, як не ви, повинні допомагати своїй другій половинці вирішувати ті питання, з якими кохана людина не може впоратися самостійно.

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