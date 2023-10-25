Ці п'ять речей реально омолоджують жінок після 50: ви себе не впізнаєте

Для будь-якої жінки бути красивою – це життєва необхідність. І на заваді цьому не повинен стояти ні вік, ні параметри фігури, ні будь-що інше. Аби бути привабливою та прекрасною, є кілька хитрощів, які зроблять свою справу на відмінно. Лише за допомогою кількох рекомендацій у п’ятдесят і шістдесят можна видаватися на двадцять років молодшою. Розповідаємо, які п’ять речей здатні «вкрасти» кількадесят років і зробити привабливою будь-яку жінку.

Як одягатися жінці за 50: загальні рекомендації

Як правильно одягатися жінкам за 50 / Фото: pixabay.com

Якщо брати до уваги загальні рекомендації для всіх жінок, то тут буде декілька правил. По-перше, потрібно потроху прибирати з гардеробу неякісний одяг та взуття. Ці речі варто замінити на ті, що виготовлені з дорогих тканин, фурнітури та шкіри. Оскільки правильний структурний одяг тримає силует, навіть коли він трохи поплив. Речі потрібно купувати виключно за розміром, бо малі розміри чи більші виглядатимуть смішно.

Пані, яким за п'ятдесят, варто полюбити окуляри та шарфи - ці аксесуари зроблять навіть самий простий одяг дорогим та вишуканим. Прикраси повинні бути елегантними та мати дорогий вигляд, навіть якщо це звичайні дерев'яне намисто. Також слід відмовлятися від взуття на високих підборах, оскільки воно незручне і можна травмуватися.

Сучасний стильний одяг

Як правильно одягатися жінкам за 50

Звертайте увагу на трендові речі, наприклад, одяг у стилі «тиха розкіш» ідеально підійде, якщо вам за п’ятдесят. Це класичні речі з плавними лініями у монохромних тонах, які підкреслюватимуть стрункість вашої фігури, та приберуть усі недоліки. За рахунок свого кольору такі речі «витягуватимуть» ті місця, де є зайві кілограми.

Приталені речі

Як правильно одягатися жінкам за 50 / Фото: pixabay.com

Якщо ви обираєте приталені речі, то звертайте увагу на цупкі структурні тканини, які триматимуть вашу фігуру, якщо у вас пишні форми. За рахунок якісної тканини одяг візуально робитиме силует стрункішим. Не слід одягати укорочені кофти, футболки і топи, якщо маєте пишні форми, оскільки такі речі спотворять ваш зовнішній вигляд.

Одяг різного стилю

Як правильно одягатися жінкам за 50 / Фото: pixabay.com

За рахунок поєднання класичного стилю та модного, наприклад, вуличного, можна досягти ефектних комбінацій, які зроблять ваш образ незабутнім. Можна поєднувати класичні сорочки з модними куртками чи піджаками. Під класичне пальто прямого крою взути черевики на товстій підошві чи кросівки. Не варто боятися експериментів, головне, щоб одяг вам подобався і був зручним.

Монохромний колір

Як правильно одягатися жінкам за 50

Правило для всіх жінок за 50 – одяг повинен мати монохромні, переважно світлі відтінки. Не варто зловживати чорним, коричневим чи сірим кольором. Якщо ви вдягли таку річ, то обов’язково на вас має бути щось світле – біле, кремове чи бежеве. Оскільки темні кольори додають років. Але про кислотні відтінки та барвисті сукні з кофтинками також варто забути, ці речі здешевлюють образ елегантних пані.

Аксесуари

Як правильно одягатися жінкам за 50 / Фото: pixabay.com

Щоб зробити свій образ живим та свіжим, потрібно правильно підбирати сумки та прикраси. Аксесуари повинні бути обов’язково з натуральної сировини та якісно виготовлені. Жодних дешевих сумок та біжутерії. Прикраси можуть бути з напівдорогоцінним камінням, із шкіри, дерева та звичайного металу, але якісно виконані. Сумки старайтеся вибирати також із якісного матеріалу природних кольорів, у тон вашому одягу.

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