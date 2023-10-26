Ці 5 шапок уже давно ніхто не носить: чим замінити антитрендові моделі

Не купуйте їх: які шапки вже давно вийшли із моди, і чим замінити застарілі моделі.

Без шапки в холодну пору року не обійтися. Але як вибрати для себе саме ту, аби була гарною, личила і гріла, коли холодно? Розповідаємо, які шапки є антитрендами осінньо-зимового сезону 2023-2024. І якими моделями їх краще замінити, аби було тепло та стильно.

Шапки з написами та логотипами

Які шапки вже не модні / Фото: pixabay.com

Написи і логотипи на шапках в осінньо-зимовому сезоні 2023-2024 – це ознака повної відсутності смаку. До того ж, такі шапки більше підходять підліткам, ніж молодим жінкам чи пані елегантного віку. Краще зупинити свій вибір на однотонних шапках базових осінніх кольорів, які будуть поєднуватися з вашим верхнім одягом.

Шапка зі стразами та паєтками

Які шапки вже не модні / Фото: pixabay.com

Популярність таких головних уборів вже давно минула. Шапки зі стразами, камінцями, блискітками виглядають дешево та недоречно. Якщо ви бажаєте шапку з прикрасами, то краще обрати берет чи кепі з якісною дорогою фурнітурою, наприклад, в англійському стилі.

Шапка з тонкого трикотажу

Які шапки вже не модні / Фото: pixabay.com

Ці шапки вийшли з моди ще років п’ять тому, і нині вони неактуальні. До того ж, такий головний убір робить ваш вигляд непропорційним. Оскільки голова у такій шапці буде малою, що контрастує з об’ємним теплим верхнім одягом. А в морозну погоду ця шапка взагалі буде даремною. В цьому осінньо-зимовому сезоні у моді шапки, які тримають форму та об’єм. Тому варто звернути увагу на в’язані шапки, хутряні та шерстяні кепі чи берети.

Шапка з великим помпоном

Які шапки вже не модні / Фото: pixabay.com

Такий головний убір більш доречний для маленьких дітей, оскільки асоціюється з дитинством. Досить дивно бачити у такій шапці молоду жінку чи навіть пані, якій вже давно за тридцять. Такий образ має досить недоречний вигляд і позбавлений будь-якого смаку.

Натомість таку шапку, якщо ви не лижниця, стилісти рекомендують замінити на мінімалістичну шапку-біні. А якщо буде дуже холодно, можна сміливо вдягати хутряну вушанку, яка на піку популярності зимового сезону 2023-2024.

Смугасті та яскраві шапки

Які шапки вже не модні / Фото: pixabay.com

У сезоні осені-зими 2023-2024 в моді головні убори монохромних природних кольорів. Тому яскравий головний убір викликає здивування, особливо якщо шапка має різнокольорові смужки. Таким чином ви спотворите свій образ, додавши йому несмаку та дешевизни. Краще надати перевагу відтінкам осені, якщо ви бажаєте яскравих кольорів, можна вдягнути однотонну шапку червоного, жовтого чи смарагдового кольору.

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