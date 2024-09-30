Ці дерева в жодному разі не можна обрізати восени: врожаю наступного сезону не буде

Восени всі садівники займаються обрізанням свого саду. Однак деякі дерева не можна чіпати саме цієї пори року. Вони просто можуть не пережити зиму й загинути. А якщо й виживуть, то урожаю наступного сезону від них не дочекатися, бо вони хворітимуть. Розповідаємо, посилаючись на ресурс newsyou.info, які дерева й кущі не варто обрізати восени, щоб вони добре перенесли зиму та дали рясний урожай наступного сезону.

Які дерева не можна обрізати восени: врожаю не буде взагалі

Абрикоси, сливи, вишні й черешні. Ці дерева не варто турбувати восени, для них найкращим буде весняне обрізання. Оскільки після нього на гілках залишаться відкриті "рани", куди потраплятимуть грибкові та інші хвороботворні бактерії. Ці захворювання можуть занепастити рослину, оскільки восени її імунітет ослаблений, бо всі дерева готуються до фази спокою. Тому навесні замість цвітіння і плодоношення можна отримати зіпсовані пагони дерев та відсутність урожаю.

Ці дерева не варто турбувати восени, для них найкращим буде весняне обрізання. Оскільки після нього на гілках залишаться відкриті "рани", куди потраплятимуть грибкові та інші хвороботворні бактерії. Ці захворювання можуть занепастити рослину, оскільки восени її імунітет ослаблений, бо всі дерева готуються до фази спокою. Тому навесні замість цвітіння і плодоношення можна отримати зіпсовані пагони дерев та відсутність урожаю. Магнолію також не варто обрізати восени, бо вона почне випускати зелень, що погано позначиться на рослині. Вона може захворіти чи взагалі загинути, коли вдарять морози.

також не варто обрізати восени, бо вона почне випускати зелень, що погано позначиться на рослині. Вона може захворіти чи взагалі загинути, коли вдарять морози. Деревоподібна півонія. Ця рослина закладає влітку квіткові бруньки на наступний сезон. Осіннє обрізання може нашкодити їй, вона не переживе такого стресу, тому не зацвіте наступного сезону. Якщо є необхідність, то можна виконати санітарне обрізання півонії, видалити сухі та хворі пагони.

Ця рослина закладає влітку квіткові бруньки на наступний сезон. Осіннє обрізання може нашкодити їй, вона не переживе такого стресу, тому не зацвіте наступного сезону. Якщо є необхідність, то можна виконати санітарне обрізання півонії, видалити сухі та хворі пагони. Бузок також закладає бруньки на верхівках своїх пагонів на наступний сезон. Тому осіннє обрізання швидше нашкодить рослині, ніж принесе користь. Можна зрізати хворі, пошкоджені та сухі гілки, а вже навесні прорідити кущі.

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