Ці два продукти псують смак та структуру м'ясних котлет: в жодному разі їх не додавайте

Більшість українців хоча б раз у житті точно додавали їх до котлет. Ця помилка дуже типова для старшого покоління людей, які жили за часів СРСР.

Швидше за все ви будете дуже здивовані, але цими продуктами є популярні інгредієнти у котлетах. А саме — молоко та яйця.

Колись існувала думка, що яйця потрібно обов'язково додавати до фаршу, щоб котлети тримали форму і не розвалювалися. Насправді, цей продукт нічого не скріплює.

Якщо ви до фаршу додасте трішки білого хліба (а він тут відіграє роль не інгредієнта для економії коштів), то на сковорідці котлета точно триматиме свою форму. А ось з яйцем ця страва вийде гумовою та сухою, оскільки яйця згортаються.

Молоко також часто додавали до котлет, вважаючи, що воно зробить їх більш ніжними та соковитими. Однак, це також далеко від істини.

Фахівці стверджують, що поєднання м'ясного і молочного білка призводить до зовсім протилежного результату. Котлети надто швидко втрачають більшість м'ясного соку, а тому стають сухими і зовсім не апетитними.

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