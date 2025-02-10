Ці два старовинні імені для дівчаток повертаються в моду: як назвати дитину 2025 року

Обрати ім’я для малюка – завдання непросте, адже існує безліч варіантів, але важливо знайти саме те, яке найбільше пасуватиме вашій дитині.

Одні батьки надають перевагу класичним українським іменам, інші – іноземним, а дехто обирає давні імена, наповнені особливою енергією та багатою історією. Сьогодні ми розповімо про два старовинні жіночі імені, які знову стають популярними в Україні.

Олівія

Це давнє ім’я має латинське коріння і широко поширене в європейських країнах. В Україні його популярність стрімко зростає. Вважається, що жінка з таким ім’ям здатна зробити значний внесок у суспільне життя.

Олівії – сильні, рішучі та раціональні особистості. Вони прагнуть досягти професійних висот і матеріального добробуту. Їм притаманна принциповість і прямолінійність, а також уміння об’єктивно аналізувати ситуації.

Попри дружелюбність, Олівії почуваються комфортніше серед чоловіків, ніж у жіночому колективі. Вони орієнтовані на самореалізацію та кар’єру, тому не поспішають укладати шлюб. Їхній ідеальний партнер – розумний, рішучий чоловік з високим соціальним статусом.

Мілана

Це ім’я має давнє походження й популярне не лише в Україні, але й у багатьох слов’янських країнах. У Х столітті воно також зустрічалося серед італійської знаті.

Мілани – витончені, загадкові й жіночні. Вони люблять бути в центрі уваги, швидко здобувають прихильність оточення завдяки своїй комунікабельності та впевненості. У професійній діяльності вони врівноважені, дипломатичні й досягають значних успіхів.

Мілани можуть бути ревнивими, тому для них важливо довіряти своєму партнерові. Водночас вони віддані, турботливі й стають люблячими дружинами та дбайливими матерями. Велике значення в їхньому житті має сім’я, і вони із задоволенням приділяють час дітям і домашньому затишку.

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