Ці дві помилки роблять навіть досвідчені кулінари: як не можна розбивати яйця

Здавалося б, що може бути простішим, ніж розбити яйце в миску чи сковороду. Однак, виявляється, і тут можна припуститися помилки.

Найчастіше українці розбивають яйце за допомогою ножа. Однак, кажуть фахівці, так робити не можна. Крім того, не слід розбивати яйце одразу в сковороду, краще зробити це в окрему ємність. Розбираємося, чому.

Виявляється, що у використанні ножа для розбивання яйця немає жодної необхідності. Ба більше, через гостре лезо від шкаралупи можуть відколотися мініатюрні шматочки, які ми й не побачимо, але вони з легкістю потраплять до білка сирого яйця.

Крім цього, через ніж до яйця можуть потрапити шкідливі мікроорганізми.

Також не слід розбивати яйце об край посудини, наприклад, сковорідки. Хоча так роблять дуже часто. Найкращим варіантом є використання будь-якої пласкої поверхні, наприклад, столу.

Одразу відправляти білок і жовток в посудину, де ви будете їх готувати, не можна. Не виключено, що яйце зіпсоване. Якщо хоча б один зіпсований продукт змішається з якісними, то доведеться викидати всі. Спочатку слід переконатися, що яйце свіже, і тільки після цього додавати до інших інгредієнтів чи переливати в сковороду.

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