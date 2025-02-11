Ці фрази ранять дітей сильніше, ніж думають батьки: їх ніколи не можна говорити своїй малечі

Виховання дітей – це не лише радість, а багато труднощів, з якими зіштовхуються батьки. У моменти стресу, напруження чи гніву батьки можуть говорити своїм дітям такі слова, про які згодом шкодуватимуть. Хоча на перший погляд вони можуть здаватися доволі невинними. Психологи назвали найбільш руйнівні фрази для психіки дитини, про які батькам варто забути назавжди. Бо вони можуть вкрай негативно вплинути на самооцінку та емоційне благополуччя дитини в майбутньому.

Які фрази заборонено використовувати батькам під час виховання дітей

"Чому ти не можеш поводитися як твій брат/сестра?" Під час роздратування батьки можуть порівнювати братів і сестер між собою. Але так робити не можна, бо це призводить до розвитку почуття меншовартості та псує стосунки між дітьми.

Під час роздратування батьки можуть порівнювати братів і сестер між собою. Але так робити не можна, бо це призводить до розвитку почуття меншовартості та псує стосунки між дітьми. "Будеш погано поводитися, тебе забере поліція". У дитини до дванадцяти років не розвинене аналітичне мислення, малюк сприйматиме серйозно ці погрози й почуватиметься незахищеним. У нього розвинуться страхи та фобії. У дорослому житті дитина не зможе побудувати нормальні стосунки, бо боятиметься, що її покинуть.

У дитини до дванадцяти років не розвинене аналітичне мислення, малюк сприйматиме серйозно ці погрози й почуватиметься незахищеним. У нього розвинуться страхи та фобії. У дорослому житті дитина не зможе побудувати нормальні стосунки, бо боятиметься, що її покинуть. "Ти нічого не можеш зробити правильно, у тебе руки не звідти ростуть." Маленькі дітки повністю довіряють своїм батькам, бо відчувають в них опору. Тому вони вважають себе такими, як про них говорять їхні батьки. Ці слова формуватимуть у малюків комплекс меншовартості та страх зробити помилку. Це в дорослому житті заважатиме пробувати щось нове і розвиватися.

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