Ці прізвища мають велику силу й захищають від негативу: перевірте своє

У давнину, щоб захистити своїх дітей від лиха й нечисті, наші предки давали їм імена, які на перший погляд можуть здатися досить дивними. Наприклад, Некрас, Поганка, Нехорош, Крив і Мал. Наші пращури вважали, що нечистій силі вони не сподобаються, тому їхні діти будуть у безпеці. Так само виникли прізвища Зубр, Вовк та Ведмідь. Українці сподівалися на силу цих великих і страшних тварин, тому давали одне одному прізвиська, які потім перейшли в родові імена. Розповідаємо, які прізвища мають силу, захищають від негативу й лиха, посилаючись на портал "Рідні".

Які 3 найпопулярніших прізвища, що захищають від негативу

Вовк. Це прізвище налічує 23412 носіїв, займає 71 місце за поширенням в Україні. Найбільше людей з таким прізвищем проживає у Придніпров’ї, популярні імена носіїв родового імені – Олександр і Тетяна. Найбільше людей з прізвищем Вовк проживає у Києві – 1325, Львові – 1018, Харкові – 475, Дніпрі – 455, Кривому Розі – 377.

Це прізвище налічує 23412 носіїв, займає 71 місце за поширенням в Україні. Найбільше людей з таким прізвищем проживає у Придніпров’ї, популярні імена носіїв родового імені – Олександр і Тетяна. Найбільше людей з прізвищем Вовк проживає у Києві – 1325, Львові – 1018, Харкові – 475, Дніпрі – 455, Кривому Розі – 377. Ведмідь. Наразі в Україні проживає 1701 особа з родовим іменем Ведмідь, яке посідає 2744 місце за поширенням. Найпопулярніші імена носіїв цього прізвища – Олена й Микола. А найчастіше воно зустрічається на Придніпров’ї. Найбільше людей із родовим іменем Ведмідь проживає в Києві – 147 чоловік, Дніпрі – 90, Ромнах – 62, Конотопі – 59, Запоріжжі – 50.

Наразі в Україні проживає 1701 особа з родовим іменем Ведмідь, яке посідає 2744 місце за поширенням. Найпопулярніші імена носіїв цього прізвища – Олена й Микола. А найчастіше воно зустрічається на Придніпров’ї. Найбільше людей із родовим іменем Ведмідь проживає в Києві – 147 чоловік, Дніпрі – 90, Ромнах – 62, Конотопі – 59, Запоріжжі – 50. Зубр. В Україні це прізвище не збереглося, проте є похідні від нього – Зубрейчук, Зубрович, Зубрик, Зубрич, Зубро, Зубренко та інші.

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