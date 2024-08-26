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Ці кальки з російської псують українську мову: запам'ятайте і в жодному разі не використовуйте

Ці кальки з російської псують українську мову: запам'ятайте і в жодному разі не використовуйте

Слова-кальки в українській мові: приклади / Фото: pixabay.com

Ще й досі багато українців використовують деякі слова, які є калькою з російської мови, навіть не здогадуючись про це. Перевірте себе.

Редакторка Ольга Васильєва у своєму дописі в соціальній мережі Facebook підготувала перелік з найбільш поширених кальок з російської мови, які досі засмічують нашу рідну солов'їну.

Ось приклади основних росіянізмів в українській мові, яких слід якнайшвидше позбавлятися:

  • Виключно — тільки, самий тільки, єдино тільки.
  • Вірніше сказати — точніше сказати.
  • Відстоювати думку, позицію — обстоювати думку, позицію.
  • Відносно / по відношенню до / у цьому відношенні / на рахунок — щодо.
  • Відбитися на — позначитися на.
  • Виходячи з — зважаючи на, з огляду на.
  • Вирішити проблему, задачу — розвʼязати проблему, задачу (але виконати завдання і вирішити питання).
  • В цілому — загалом.
  • В силу — через, з огляду на.
  • В тому числі — зокрема, серед них.
  • В той же час — водночас.
  • В розстрочку — на виплат.
  • В основному — переважно.
  • В кінці кінців, врешті-решт — врешті, зрештою.
  • В залежності від — залежно від.
  • В дійсності — насправді.
  • В більшості випадків — здебільшого.
  • Більше того — ба більше, навіть більше.
  • Більша половина — більша частина, більш як половина.
  • Більше десяти — більш ніж десять, більш як десять, більше за десять, понад десять.

Водночас, Ольга Васильєва попросила коментаторів не посилатися на словник СУМ, де деякі з цих кальок можна зустріти. За її словами, радянськими словниками слід користуватися з обережністю та розумом, відбираючи лише питомо українські лексеми.

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