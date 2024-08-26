Ці кальки з російської псують українську мову: запам'ятайте і в жодному разі не використовуйте

Ще й досі багато українців використовують деякі слова, які є калькою з російської мови, навіть не здогадуючись про це. Перевірте себе.

Редакторка Ольга Васильєва у своєму дописі в соціальній мережі Facebook підготувала перелік з найбільш поширених кальок з російської мови, які досі засмічують нашу рідну солов'їну.

Ось приклади основних росіянізмів в українській мові, яких слід якнайшвидше позбавлятися:

Виключно — тільки, самий тільки, єдино тільки.

Вірніше сказати — точніше сказати.

Відстоювати думку, позицію — обстоювати думку, позицію.

Відносно / по відношенню до / у цьому відношенні / на рахунок — щодо.

Відбитися на — позначитися на.

Виходячи з — зважаючи на, з огляду на.

Вирішити проблему, задачу — розвʼязати проблему, задачу ( але виконати завдання і вирішити питання).

але виконати завдання і вирішити питання). В цілому — загалом.

В силу — через, з огляду на.

В тому числі — зокрема, серед них.

В той же час — водночас.

В розстрочку — на виплат.

В основному — переважно.

В кінці кінців, врешті-решт — врешті, зрештою.

В залежності від — залежно від.

В дійсності — насправді.

В більшості випадків — здебільшого.

Більше того — ба більше, навіть більше.

Більша половина — більша частина, більш як половина.

Більше десяти — більш ніж десять, більш як десять, більше за десять, понад десять.

Водночас, Ольга Васильєва попросила коментаторів не посилатися на словник СУМ, де деякі з цих кальок можна зустріти. За її словами, радянськими словниками слід користуватися з обережністю та розумом, відбираючи лише питомо українські лексеми.

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