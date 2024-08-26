Ці кальки з російської псують українську мову: запам'ятайте і в жодному разі не використовуйте

Ще й досі багато українців використовують деякі слова, які є калькою з російської мови, навіть не здогадуючись про це. Перевірте себе.
Редакторка Ольга Васильєва у своєму дописі в соціальній мережі Facebook підготувала перелік з найбільш поширених кальок з російської мови, які досі засмічують нашу рідну солов'їну.
Ось приклади основних росіянізмів в українській мові, яких слід якнайшвидше позбавлятися:
- Виключно — тільки, самий тільки, єдино тільки.
- Вірніше сказати — точніше сказати.
- Відстоювати думку, позицію — обстоювати думку, позицію.
- Відносно / по відношенню до / у цьому відношенні / на рахунок — щодо.
- Відбитися на — позначитися на.
- Виходячи з — зважаючи на, з огляду на.
- Вирішити проблему, задачу — розвʼязати проблему, задачу (але виконати завдання і вирішити питання).
- В цілому — загалом.
- В силу — через, з огляду на.
- В тому числі — зокрема, серед них.
- В той же час — водночас.
- В розстрочку — на виплат.
- В основному — переважно.
- В кінці кінців, врешті-решт — врешті, зрештою.
- В залежності від — залежно від.
- В дійсності — насправді.
- В більшості випадків — здебільшого.
- Більше того — ба більше, навіть більше.
- Більша половина — більша частина, більш як половина.
- Більше десяти — більш ніж десять, більш як десять, більше за десять, понад десять.
Водночас, Ольга Васильєва попросила коментаторів не посилатися на словник СУМ, де деякі з цих кальок можна зустріти. За її словами, радянськими словниками слід користуватися з обережністю та розумом, відбираючи лише питомо українські лексеми.
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