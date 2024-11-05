Ці кімнатні рослини забирають сили та позбавляють жіночого щастя

Перевірте, чи немає у вашому домі цих кімнатних квітів із несподіваним ефектом.

Так, кімнатні квіти – це окраса нашої оселі, вони створюють атмосферу затишку та очищують повітря. Однак езотерики рекомендують з обережністю ставитися до деяких кімнатних рослин, бо вони "тягнуть" енергію та позбавляють жіночого щастя.

Які квіти несуть в особисте життя розлад і відштовхують кохання

Кактуси. Згідно народних прикмет ці рослини є символом самотності. Їхні гострі колючки відштовхують кохання, а ще забирають сили та енергію. В народі кажуть, що кактус може зробити свою господиню жорсткою та неприступною.

Згідно народних прикмет ці рослини є символом самотності. Їхні гострі колючки відштовхують кохання, а ще забирають сили та енергію. В народі кажуть, що кактус може зробити свою господиню жорсткою та неприступною. Плющ досить часто використовують для декорування стін як у приміщенні, так і зовні. Однак, за народними прикметами його не рекомендується тримати в домі, бо він нівелює жіночу енергетику та відштовхує чоловіків.

досить часто використовують для декорування стін як у приміщенні, так і зовні. Однак, за народними прикметами його не рекомендується тримати в домі, бо він нівелює жіночу енергетику та відштовхує чоловіків. Монстера. Ця гарна квітка з великим листям викликає замилування, однак її вважають "поглиначем" сил та енергії. Езотерики переконують, що монстера може порушити гармонію в родині, стати причиною розладів та сварок. Також рослина здатна відвадити від молодої дівчини потенційних кавалерів.

Ця гарна квітка з великим листям викликає замилування, однак її вважають "поглиначем" сил та енергії. Езотерики переконують, що монстера може порушити гармонію в родині, стати причиною розладів та сварок. Також рослина здатна відвадити від молодої дівчини потенційних кавалерів. Спатифілум чи "жіноче щастя". Парадокс цієї кімнатної квітки у тому, що її вважають символом жіночого щастя. Адже спатифілум допомагає незаміжнім жінкам знайти свою другу половинку. Однак, заміжнім жінкам не варто тримати цю квітку на своєму підвіконні, бо можна накликати сварки та навіть розрив.

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