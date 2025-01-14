Ці кольори подовжують пальці й омолоджують руки: ідеальний манікюр для жінок 40+

Вибираючи манікюр для зимового сезону, жінки можуть легко підкреслити свою індивідуальність і додати в образ свіжості за допомогою правильних відтінків.

Такий манікюр може стати чудовим інструментом для пані за 40, щоб не лише додати акценту у свій образ, а й візуально скоригувати форму рук і пальців. 2025 року стилісти рекомендують звернути увагу на два тренди в манікюрі, які допоможуть не тільки омолодити руки, а й зробити пальці більш витонченими.

Ніжний нюд – пісочні та рожеві відтінки

Який трендовий манікюр для жінок 40+ / Фото: Freepik

Нюдові відтінки залишаються на піку популярності вже багато років поспіль і особливо актуальні в зимовий період. Світлі пісочні та рожеві тони ідеально пасуватимуть жінкам за 40, створюючи ефект природних доглянутих нігтів. До того ж, ці кольори мають кілька переваг: візуально подовжують пальці та роблять їх тендітними.

Окрім того, такі відтінки жодним чином не акцентуватимуть увагу на віковій зміні шкіри, а, навпаки, надаватимуть рукам свіжішого і молодшого вигляду. Нюдовий манікюр універсальний, практичний та елегантний, він легко поєднується з будь-яким образом, підходить як для повсякденного й романтичного стилю, так і для офіційних образів.

Темний винний чи бордовий відтінок

Який трендовий манікюр для жінок 40+ / Фото: Freepik

Темні насичені відтінки, такі як бордовий або винний, також на піку зимових трендів. Ці кольори створюють ефект довгих і витончених пальців, особливо в поєднанні з гладкою поверхнею нігтя без будь-яких прикрас.

Бордовий манікюр має також омолоджувальний ефект, додає образу розкоші та елегантності водночас. Варто пам’ятати, що такі відтінки краще наносити на нігті середньої довжини, бо довгі нігті бордовий візуально вкорочуватиме. Цей колір ідеально підходить для вечірніх і формальних заходів.

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