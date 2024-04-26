Ці культури знищать урожай: що категорично не можна садити біля огірків

Щоб огірки виросли смачними й солодкими, треба знати, з якими городніми культурами їх не варто садити.

Кожен досвідчений господар знає, що овочам потрібне правильне “сусідство” на городі. Інакше це може позначитися на майбутньому врожаї городини. Розповідаємо, з якими рослинами не “дружать” огірки, таке сусідство згубно позначається на їхньому рості та смакових властивостях.

Які рослини не можна садити біля огірків

Боби. Ці рослини можуть заразити огірки фузаріозом, що негативно вплине на формування, ріст та смак овочів.

Ці рослини можуть заразити огірки фузаріозом, що негативно вплине на формування, ріст та смак овочів. Картопля. Ці культури мають спільного шкідника – колорадських жуків, які можуть просто погубити майбутній урожай обох овочів. Також через картоплю на огірках можуть з’являтися нематоди, які отруюють рослину й вона гине.

Ці культури мають спільного шкідника – колорадських жуків, які можуть просто погубити майбутній урожай обох овочів. Також через картоплю на огірках можуть з’являтися нематоди, які отруюють рослину й вона гине. Кавуни й дині. Огірки, дині й кавуни належать до однієї групи рослин. Їх можна саджати поряд для кращого запилення. Але треба бути уважними, бо вони живляться одними й тими корисними речовинами. Треба, щоб їхній розподіл між цими культурами був рівномірний.

Огірки, дині й кавуни належать до однієї групи рослин. Їх можна саджати поряд для кращого запилення. Але треба бути уважними, бо вони живляться одними й тими корисними речовинами. Треба, щоб їхній розподіл між цими культурами був рівномірний. Помідори. Томати також не найкращі сусіди для огірків, бо мають однакову хворобу – фітофтору, і шкідників, які можуть погубити обидві городні культури.

Томати також не найкращі сусіди для огірків, бо мають однакову хворобу – фітофтору, і шкідників, які можуть погубити обидві городні культури. Пряні трави й часник. Базилік, кінза й материнка вкрай погано впливають на ріст огірків. Ці трави здатні змінити смак плодів, зробити їх гіркими й несмачними. Так само впливає на огірки й часник, тому його краще садити на відстані пів метра від грядки з огірками.

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