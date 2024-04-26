Ці культури знищать урожай: що категорично не можна садити біля огірків

Щоб огірки виросли смачними й солодкими, треба знати, з якими городніми культурами їх не варто садити.
Кожен досвідчений господар знає, що овочам потрібне правильне “сусідство” на городі. Інакше це може позначитися на майбутньому врожаї городини. Розповідаємо, з якими рослинами не “дружать” огірки, таке сусідство згубно позначається на їхньому рості та смакових властивостях.
Які рослини не можна садити біля огірків
- Боби. Ці рослини можуть заразити огірки фузаріозом, що негативно вплине на формування, ріст та смак овочів.
- Картопля. Ці культури мають спільного шкідника – колорадських жуків, які можуть просто погубити майбутній урожай обох овочів. Також через картоплю на огірках можуть з’являтися нематоди, які отруюють рослину й вона гине.
- Кавуни й дині. Огірки, дині й кавуни належать до однієї групи рослин. Їх можна саджати поряд для кращого запилення. Але треба бути уважними, бо вони живляться одними й тими корисними речовинами. Треба, щоб їхній розподіл між цими культурами був рівномірний.
- Помідори. Томати також не найкращі сусіди для огірків, бо мають однакову хворобу – фітофтору, і шкідників, які можуть погубити обидві городні культури.
- Пряні трави й часник. Базилік, кінза й материнка вкрай погано впливають на ріст огірків. Ці трави здатні змінити смак плодів, зробити їх гіркими й несмачними. Так само впливає на огірки й часник, тому його краще садити на відстані пів метра від грядки з огірками.
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