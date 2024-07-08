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Ці квіти багаторічники будуть радувати дуже довго, вони квітнуть все літо

Ці квіти багаторічники будуть радувати дуже довго, вони квітнуть все літо

Багаторічники

Невибагливі багаторічні кущі квіти, які цвітуть дуже довго

Створюючи композицію на присадибній ділянці, зазвичай, намагаються підібрати рослини, які розцвітають у різні періоди, щоб ділянки не виглядали "голими".  Але можна вчинити простіше, якщо підібрати довгоквітучі рослини.

Рослин, які б цвіли по пів року,  з квітня по жовтень, не має, але є багато таких, які будуть цвісти мінімум два-три місяці. Але потрібно пам'ятати, що не всі багаторічні рослини порадують вас пишним цвітінням не відразу, багатьом з них спочатку потрібно наростити кореневу систему.

Багаторічники які цвітуть ціле літо

Дзвіночок

Дзвіночок (кампанула)  - відмінний  вибір для садіння на клумбах та ділянках.  Квіти можуть бути блакитного, білого, рожевого, блідо-лілового та насичено-фіолетового кольору. Добре поєднується з багатьма іншими культурами. Росте практично на будь-яких ґрунтах, в догляді не вибагливі, потрібний помірний полив. Є тільки один нюанс — щоб дзвіночок цвів пишно, зів'ялі віночки слід вискубувати. Цвіте дзвіночок з червня до вересня.

Дзвіночок / ©
Дзвіночок

Крім цих багаторічників, по два-три місяці цвітуть арабис, армерия, астранція, барвінок, василистник, дельфініум, лилейник, деревій, які безперечно прикрасять будь-яку ділянку.

Герань криваво-червона

Квіточки можуть бути не тільки червоними, а й рожевими різних відтінків, бузковими, білими. Таку назву рослина отримала завдяки забарвленню осіннього листя. З настанням холодів воно набуває червоного кольору. А ще у герані дуже симпатичні різьблені листочки. Цвіте герань з середини червня до середини серпня.

Герань криваво-червона / ©
Герань криваво-червона

Перовськія

Перовськія — це розлогий напівчагарник, заввишки 1,2 метра. Дрібні квіточки, блідо лілового або блакитно-бузкового кольору зібрані у колосоподібні суцвіття. Здалеку перовськія нагадує високорослий кущ лаванди. Рослина невибаглива, любить сонячне світло та бідні ґрунти. Поливати її потрібно тільки у найсильнішу посуху. Цвіте рослина з липня до перших заморозків.

Перовськія / ©
Перовськія

Флокси

Чудова багаторічна рослина, немов створена для клумб. Існує безліч її сортів з квітками білого, рожевого, фіолетового, блакитного і навіть строкатого кольорів. Висота флоксів залежно від сорту може становити від 15 см до півтора метра. Флокси вимагають потрібно щедро поливати, навесні та восени потрібна підгодівля. Ще, різні сорти зацвітають у різний час, ранні — з травня до середини літа, пізні — з серпня до заморозків.

Флокси / ©
Флокси

Шавлія дібровна

Суцвіття шавлії мовби зібрані у невеликі «колоски» фіолетового, малинового, блакитного, білого кольорів. Рослина з дуже приємним ароматом, висотою  залежно від сорту, — 30-90 см. Шавлія цвіте з кінця червня до вересня, морозостійка.

Шавлія / ©
Шавлія

Ехінацея

Багаторічник з квітами, які за формою трохи нагадують ромашку, з опуклою серединою великого розміру - суцвіття можуть досягати 12 см у діаметрі. Кольори — всі відтінки жовтого та червоного, найчастіше  висотою від 60 см до метра. Період цвітіння  -  від липня до вересня.

Ехінацея / ©
Ехінацея

Астильба

Різноколірний багаторічник, який налічує понад 165 сортів. Суцвіття можуть бути пірамідальними, ромбічними, волотистими та дуже довгими, деякі сорти можуть бути  від 10 см до 2 метрів.

Астильба / ©
Астильба

Мальва

Мальва або шток, багаторічна трав'яниста рослина з великими листками та довгим до 3 метрів стеблом, по всій довжині якого розпускаються великі квітки. Цвітуть мальви рясно й тривало, деякі сорти — до перших заморозків. Квітки воронкоподібні різноманітного забарвлення — від білого до майже чорного.

Мальви — лідери по невибагливості, ростуть навіть там, де інші рослини не вижили б.

Мальви / ©
Мальви

Крім цих багаторічників, по два-три місяці цвітуть арабис, армерия, астранція, барвінок, василистник, дельфініум, лилейник, деревій, які безперечно прикрасять будь-яку ділянку.

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