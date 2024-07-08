Ці квіти багаторічники будуть радувати дуже довго, вони квітнуть все літо

Створюючи композицію на присадибній ділянці, зазвичай, намагаються підібрати рослини, які розцвітають у різні періоди, щоб ділянки не виглядали "голими". Але можна вчинити простіше, якщо підібрати довгоквітучі рослини.

Рослин, які б цвіли по пів року, з квітня по жовтень, не має, але є багато таких, які будуть цвісти мінімум два-три місяці. Але потрібно пам'ятати, що не всі багаторічні рослини порадують вас пишним цвітінням не відразу, багатьом з них спочатку потрібно наростити кореневу систему.

Багаторічники які цвітуть ціле літо

Дзвіночок

Дзвіночок (кампанула) - відмінний вибір для садіння на клумбах та ділянках. Квіти можуть бути блакитного, білого, рожевого, блідо-лілового та насичено-фіолетового кольору. Добре поєднується з багатьма іншими культурами. Росте практично на будь-яких ґрунтах, в догляді не вибагливі, потрібний помірний полив. Є тільки один нюанс — щоб дзвіночок цвів пишно, зів'ялі віночки слід вискубувати. Цвіте дзвіночок з червня до вересня.

Дзвіночок

Крім цих багаторічників, по два-три місяці цвітуть арабис, армерия, астранція, барвінок, василистник, дельфініум, лилейник, деревій, які безперечно прикрасять будь-яку ділянку.

Герань криваво-червона

Квіточки можуть бути не тільки червоними, а й рожевими різних відтінків, бузковими, білими. Таку назву рослина отримала завдяки забарвленню осіннього листя. З настанням холодів воно набуває червоного кольору. А ще у герані дуже симпатичні різьблені листочки. Цвіте герань з середини червня до середини серпня.

Герань криваво-червона

Перовськія

Перовськія — це розлогий напівчагарник, заввишки 1,2 метра. Дрібні квіточки, блідо лілового або блакитно-бузкового кольору зібрані у колосоподібні суцвіття. Здалеку перовськія нагадує високорослий кущ лаванди. Рослина невибаглива, любить сонячне світло та бідні ґрунти. Поливати її потрібно тільки у найсильнішу посуху. Цвіте рослина з липня до перших заморозків.

Перовськія

Флокси

Чудова багаторічна рослина, немов створена для клумб. Існує безліч її сортів з квітками білого, рожевого, фіолетового, блакитного і навіть строкатого кольорів. Висота флоксів залежно від сорту може становити від 15 см до півтора метра. Флокси вимагають потрібно щедро поливати, навесні та восени потрібна підгодівля. Ще, різні сорти зацвітають у різний час, ранні — з травня до середини літа, пізні — з серпня до заморозків.

Флокси

Шавлія дібровна

Суцвіття шавлії мовби зібрані у невеликі «колоски» фіолетового, малинового, блакитного, білого кольорів. Рослина з дуже приємним ароматом, висотою залежно від сорту, — 30-90 см. Шавлія цвіте з кінця червня до вересня, морозостійка.

Шавлія

Ехінацея

Багаторічник з квітами, які за формою трохи нагадують ромашку, з опуклою серединою великого розміру - суцвіття можуть досягати 12 см у діаметрі. Кольори — всі відтінки жовтого та червоного, найчастіше висотою від 60 см до метра. Період цвітіння - від липня до вересня.

Ехінацея

Астильба

Різноколірний багаторічник, який налічує понад 165 сортів. Суцвіття можуть бути пірамідальними, ромбічними, волотистими та дуже довгими, деякі сорти можуть бути від 10 см до 2 метрів.

Астильба

Мальва

Мальва або шток, багаторічна трав'яниста рослина з великими листками та довгим до 3 метрів стеблом, по всій довжині якого розпускаються великі квітки. Цвітуть мальви рясно й тривало, деякі сорти — до перших заморозків. Квітки воронкоподібні різноманітного забарвлення — від білого до майже чорного.

Мальви — лідери по невибагливості, ростуть навіть там, де інші рослини не вижили б.

Мальви

Крім цих багаторічників, по два-три місяці цвітуть арабис, армерия, астранція, барвінок, василистник, дельфініум, лилейник, деревій, які безперечно прикрасять будь-яку ділянку.

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