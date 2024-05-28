Ці п'ять фраз звучать лише у здорових стосунках: перевірте, чи є вони у вас із партнером

Говорячи про здорові стосунки, більшість з нас уявляє довіру, розуміння та затишок. Але як їх правильно розпізнати? У цьому вам допоможуть фрази, які ви говорите один одному. Вони підкреслюють довіру та взаєморозуміння.

Я приймаю тебе таким (такою), яким (якою) ти є

Це дуже проста фраза, але говоримо ми її нечасто, а все тому, що нам дуже важко прийняти партнера з усіма його (її) недоліками. Інколи люди витрачають роки на те, щоб "перевиховати" свою другу половинку, витрачаючи час та нерви. Однак, наприкінці, вони все-рівно усвідомлюють, що здорові стосунки — це тоді, коли вам подобається людина, яку ви обрали, цілком, без необхідності її змінювати.

Я щасливий (щаслива) поряд з тобою

В гармонійних стосунках дуже важливо дбати про зв'язок зі своїм партнером. Найчастіше ми просто заплющуємо очі на всі старання другої половинки зробити нас щасливими, але одразу бачимо найменшу помилку. Висновок: спробуйте частіше висловлювати позитивні емоції. Як тільки відчуваєте щастя поряд зі своїм партнером, скажіть про це. Тоді зростає ймовірність, що вас будуть намагатися радувати частіше.

Я тобі довіряю

Саме довіра у парі є основою всіх основ. Без неї стосунки ніколи не стануть гармонійними. Хоча буває складно довіряти близькій людині, дуже важливо інколи почути цю фразу. Вона окриляє та мотивує стати кращими, показує, що для вас стосунки — це не пустий звук. Навіть якщо наразі у парі спостерігаються певні проблеми з довірою, спробуйте почати з малого. Наприклад, дозволь партнеру взяти на себе відповідальність, не перевіряй щоразу його (її) дії. Будь-яку стосунки будуються на довірі. І про це важливо пам'ятати.

Давай обговоримо наші цілі та очікування

Часто у парах починаються проблеми тоді, коли партнери переслідують різні цілі чи чекають на певні дії від своєї другої половинки, про які вона навіть не здогадується. Не сподівайтесь, що інша людина прочитає ваші думки. Спробуйте обговорювати всі очікування та цілі, щоб уникнути непорозумінь і сварок. А ще, кажуть психологи, такі бесіди допомагають підтримувати зв'язок і ставати ближчими.

Я тобі допоможу

В здорових стосунках кожен з партнерів завжди може покластися на другу половинку, отримати від неї допомогу. Не повинно бути фрази: "це твої, а не мої проблеми". Пропонуючи свою допомогу, ви показуєте, що плануєте розділити з близькою людиною всі моменти життя: як позитивні, так і негативні.

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