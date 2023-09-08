Ці п'ять кольорів найкраще підходять для маленької спальні 2023 року: на думку еспертів

Який найкращий колір для маленької спальні? Підбирати відтінок в такому разі може бути досить складно, навіть для професіоналів. Коли справа доходить до того, як можна візуально збільшити маленьку спальню, враховуються різні фактори. Зокрема, форма та розмір простору, доступність природного освітлення, його напрямок тощо. У виданні Homes&Gardens запитали думку експертів, який колір стін для маленької спальної кімнати вибирати 2023 року. І ось п'ять варіантів на вибір.

Кольори для маленької спальні 2023 року: думка професіоналів

Ця колекція з п'яти відтінків допоможе вам підібрати правильний відтінок, уникнути застарілих тенденцій та зробити навіть невелику спальню дорогою на вигляд.

Нейтральні відтінки

Маленька спальня в нейтральних кольорах / Фото: Фото з відкритих джерел

Декор в нейтральних кольорах, які нагадують світ природи, допомагає додати спальні заспокійливий та ніжний відтінок, особливо, якщо приміщення невелике за розміром. Така кімната створить особливий зв'язок з природою і буде виглядати сучасною не один рік.

Насичений темно-зелений

Насичений темно-зелений відтінок / Фото: Фото з відкритих джерел

Такий відтінок нагадує ліс, а тому відрізняється заспокійливим ефектом. В такій спальні вам захочеться створювати щось нове, ви будете краще спати, відчуваючи зв'язок з природою. При цьому дизайнери інтер'єру вважають темно-зелений універсальним кольором, який можна використовувати в різних схемах. Використання такого відтінку дарує відчуття спокою, що дуже важливо для кімнати, де ми відпочиваємо. Однак, потрібно бути вкрай обережними, щоб не оточити себе надто великою кількістю зеленого чи вибрати фарбу неправильного відтінка. Не забудьте додати акценти кольору в темно-шоколадному або землистому забарвленні.

Опівнічний чорний для затишного середовища

Який колір підібрати для маленької спальні: опівнічно чорний / Фото: Фото з відкритих джерел

Протягом століть спокійний чорний колір використовується в дизайні інтер'єру. Він прекрасно гармонує з іншими відтінками та дає різноманітні результати. Незважаючи на те, що більшість людей вважають чорний та темно-синій кольорами, які посилюють депресію, насправді ці відтінки здатні покращити наше самопочуття. Тому навіть для маленької спальні можна обирати темні кольори, щоб додати кімнаті спокою і глибини.

Єднання з природою завдяки прохолодно синьому відтінку

Спальня в прохолодно синьому відтінку / Фото: Фото з відкритих джерел

Якщо ви прагнете створити заспокійливу атмосферу в спальній кімнаті, яка буде налаштовувати вас на нічний сон, придивіться до синього в усіх його варіаціях. Блідий блакитний — колір неба і безмежності моря. Але обов'язково додайте декор в інших синій відтінках, які є більш насиченими. Так буде створюватися ідеальний баланс.

Спокій чисто білого кольору

Спальня в білосніжному кольорі / Фото: Фото з відкритих джерел

Для невеликих приміщень ідея чистої білої спальні є ідеальним варіантом. Оздоблення білосніжним кольором створює наче нове полотно, яке робить навіть дуже маленькі кімнати світлими і просторими. Якщо ви вирішили обрати для своєї спальні білий колір стін, додайте трішки текстури. Наприклад, різна щільність і переплетення тканин допоможуть трішки "оживити" кімнату, додати тепла і візуального інтересу. Щоб уникнути відчуття стерильності в білій кімнаті, експерти радять використовувати ефект тактильності. Наприклад, додати килим з високим ворсом.

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