Ці парфуми нещадно зістарять жінку: яких ароматів краще уникати

Парфуми - це індивідуальний вибір. Саме тому дуже важливо, щоб вони не просто приємно пахли, а й підходили вам.

Щоб підтримувати модний образ, потрібно обрати правильний запах парфумів. Все тому, що деякі з них можуть "зістарити" жінок. Вам також не обов’язково використовувати одні парфуми цілий рік: вибирайте літні та зимові парфуми.

Які аромати можуть "зістарити" жінку та додати їй віку своїм запахом

Гвоздика

Далеко не всі квіткові аромати можуть бути трендовими. Зокрема, краще триматися якомога далі від тих флакончиків, які пахнуть гвоздикою.

Троянда

Троянда - це ще один запах, який може вас "зістарити". Гліцеринова рожева вода - це той аромат, що буде навівати спогади про бабусю.

Жасмин

Жасминовий аромат вважається витонченим і елегантним. Він може додати дотику розкоші. Однак також він здатен додати юній дівчині чи жінці трішки років старості.

Фіалка

Аромат фіалки має дещо витончений характер і може надати загадковості та глибини. Він відображає зрілість та самовпевненість. Через це при виборі парфумів з нотками аромату фіалки, важливо памʼятати, що автоматично цей парфум символізує зрілий вік.

Мускусні аромати

Мускусні аромати можуть зробити вас наче на кілька років старшими, ніж ви є насправді.

Пудрові аромати

Пудрові аромати в парфумах додають віку і додаткової жіночності до аромату. Ці аромати часто використовуються для створення ніжного, м'якого та трохи романтичного враження. Деякі популярні пудрові нотки, які можна знайти в парфумах, включають ферменти фіалки, амбер, пудру та мускус.

Експерти радять: вибирайте добре збалансовані аромати із сумішшю свіжих, зелених і деревних нот. Цитрусові, гурманські та водні елементи також можуть надати свіжості.

Раніше ми писати, чим можна замінити шапку. Про цікаві варіанти читайте у нашій новині.

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