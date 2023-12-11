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Ці прізвища отримували найрозумніші: як називали дуже здібних українців

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Ці прізвища отримували найрозумніші: як називали дуже здібних українців

Прізвища, які давали найрозумнішим українцям

Прізвища, які давали кмітливим та розумним українцям

Українські прізвища насправді можуть багато розповісти про своїх носіїв. Ми розповідали, які прізвища мають "церковний слід", а предки власників яких були козаками, військовими чи дворянами.

 Тим, кого вважали дуже розумними, давали відповідні прізвиська, прізвища, які свідчили про неабиякі здібності наших предків. 

Мовознавець Юліан Редько у своїй книзі "Сучасні українські прізвища" зазначає, що у давні часи на теренах України були певні родові імена, які давали людям, яких вважали дуже розумними. 

Зокрема, йдеться про такі прізвища як: 

  • Мудрий,

  • Мудрик,

  • Мудрак,

  • Мудрець,

  • Змислий,

  • Мудрейовський,

  • Мудрецький,

  • Розумнюк,

  • Голова,

  • Головач.

А ще, зустрічається таке прізвище, як Семирозум. Напевно, його носій був надзвичайно розумною людиною, у сім разів розумнішою за пересіченого українця.

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Дата публікації
Перегляди
1569
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