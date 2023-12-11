Ці прізвища отримували найрозумніші: як називали дуже здібних українців

Прізвища, які давали кмітливим та розумним українцям
Українські прізвища насправді можуть багато розповісти про своїх носіїв. Ми розповідали, які прізвища мають "церковний слід", а предки власників яких були козаками, військовими чи дворянами.
Тим, кого вважали дуже розумними, давали відповідні прізвиська, прізвища, які свідчили про неабиякі здібності наших предків.
Мовознавець Юліан Редько у своїй книзі "Сучасні українські прізвища" зазначає, що у давні часи на теренах України були певні родові імена, які давали людям, яких вважали дуже розумними.
Зокрема, йдеться про такі прізвища як:
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Мудрий,
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Мудрик,
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Мудрак,
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Мудрець,
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Змислий,
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Мудрейовський,
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Мудрецький,
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Розумнюк,
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Голова,
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Головач.
А ще, зустрічається таке прізвище, як Семирозум. Напевно, його носій був надзвичайно розумною людиною, у сім разів розумнішою за пересіченого українця.
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