Ці прізвища отримували найрозумніші: як називали дуже здібних українців

Прізвища, які давали кмітливим та розумним українцям

Українські прізвища насправді можуть багато розповісти про своїх носіїв. Ми розповідали, які прізвища мають "церковний слід", а предки власників яких були козаками, військовими чи дворянами.

Тим, кого вважали дуже розумними, давали відповідні прізвиська, прізвища, які свідчили про неабиякі здібності наших предків.

Мовознавець Юліан Редько у своїй книзі "Сучасні українські прізвища" зазначає, що у давні часи на теренах України були певні родові імена, які давали людям, яких вважали дуже розумними.

Зокрема, йдеться про такі прізвища як:

Мудрий,

Мудрик,

Мудрак,

Мудрець,

Змислий,

Мудрейовський,

Мудрецький,

Розумнюк,

Голова,

Головач.

А ще, зустрічається таке прізвище, як Семирозум. Напевно, його носій був надзвичайно розумною людиною, у сім разів розумнішою за пересіченого українця.

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