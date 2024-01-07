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Ваші предки, скоріш за все, були спокусниками, якщо у вас таке прізвище

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Ваші предки, скоріш за все, були спокусниками, якщо у вас таке прізвище

Прізвища ловеласів

Прізвища, які натякають на велелюбність ваших пращурів

Продовжуємо розповідати про походження прізвищ в Україні. Їх історія давня та цікава. Прізвища розповідають ким були наші пращури, звідки походять, чим займалися, якими рисами виділялися серед інших.

Є серед прізвищ і такі, що натякають на те, що ваші предки були велелюбними.

Але майте на увазі, що прізвища можуть мати декілька трактувань, і якщо у вас чи ваших знайомих одне з перерахованих прізвищ, — це лише один із можливих варіантів, що ваші предки були ловеласами. 

Ось, наприклад список прізвищ, які в давнину могли давати спокусниками. Насправді їх\, звичайно, більше, є багато похідних:

  • Найпоширеніші прізвище - Бабій, 15403 його  носіїв, похідне -  Бабійчук - 2889 носіів.
  • На другому місці  за поширеністю  Кохан, 5102 носіів, Коханюк - 890 уукраїнів мають таке прізвище,  Коханевич - 1330 та Коханець, 511 носіїв.
  • Третє місце за поширеністб займають прізвища  - Жеребецька - 528 носіїв, Жеребець - 321 та Любимова - 535 носіїв та  Любимов 333 носії. 

На велелюбність предків натякають також такі прізвища:

  • Огир (209 носіїв),
  • Розпутня (231), Розпутній (195),
  • Потіпака (72),
  • Паплюга (32),
  • Кокоткіна (78); Кокоткін (54),
  • Гріховодова (15), Гріховодов (7),
  • Повійчук (44),
  • Залицяйло (10)
  • Безпутній (7).

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Дата публікації
Перегляди
307
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