Ваші предки, скоріш за все, були спокусниками, якщо у вас таке прізвище

Прізвища, які натякають на велелюбність ваших пращурів
Продовжуємо розповідати про походження прізвищ в Україні. Їх історія давня та цікава. Прізвища розповідають ким були наші пращури, звідки походять, чим займалися, якими рисами виділялися серед інших.
Є серед прізвищ і такі, що натякають на те, що ваші предки були велелюбними.
Але майте на увазі, що прізвища можуть мати декілька трактувань, і якщо у вас чи ваших знайомих одне з перерахованих прізвищ, — це лише один із можливих варіантів, що ваші предки були ловеласами.
Ось, наприклад список прізвищ, які в давнину могли давати спокусниками. Насправді їх\, звичайно, більше, є багато похідних:
- Найпоширеніші прізвище - Бабій, 15403 його носіїв, похідне - Бабійчук - 2889 носіів.
- На другому місці за поширеністю Кохан, 5102 носіів, Коханюк - 890 уукраїнів мають таке прізвище, Коханевич - 1330 та Коханець, 511 носіїв.
- Третє місце за поширеністб займають прізвища - Жеребецька - 528 носіїв, Жеребець - 321 та Любимова - 535 носіїв та Любимов 333 носії.
На велелюбність предків натякають також такі прізвища:
- Огир (209 носіїв),
- Розпутня (231), Розпутній (195),
- Потіпака (72),
- Паплюга (32),
- Кокоткіна (78); Кокоткін (54),
- Гріховодова (15), Гріховодов (7),
- Повійчук (44),
- Залицяйло (10)
- Безпутній (7).
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