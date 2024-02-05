Ці прізвища в давнину давали самовпевненим і самозакоханим українцям: повний список

Такі прізвища давали тим, хто мав надмірне почуття власної гідності, вони розповсюджені по всій території України.

Українські прізвища мають свої таємниці й цікаву історію походження. Якщо одні прізвища давалися за родом занять чи місцем проживання, то інші – за рисами характеру. І найчастіше таке родове ім’я походило від прізвиська. Розповідаємо, які прізвища в давнину отримували самовпевнені та пихаті люди, посилаючись на інформацію товариства "Краєзнавець" імені Василя Івановича Маслова у місті Прилуки.

Які прізвища в давнину давали самовпевненим і пихатим українцям

Божко. Так раніше називали занадто гордовиту й самозакохану особу. На сьогодні близько дев’яти тисяч українців є носіями цього родового імені.

Так раніше називали занадто гордовиту й самозакохану особу. На сьогодні близько дев’яти тисяч українців є носіями цього родового імені. Гергуль, Гергун, Гергуленко, Гергель, Гергелюк. Ці прізвища походять від архаїзму "гергель", що означає "гусак". Спочатку це було прізвисько, яке давалося хвалькуватій нахабній людині, яке з часом перейшло у прізвище. Кілька тисяч українців мають такі прізвища.

Ці прізвища походять від архаїзму "гергель", що означає "гусак". Спочатку це було прізвисько, яке давалося хвалькуватій нахабній людині, яке з часом перейшло у прізвище. Кілька тисяч українців мають такі прізвища. Дундук. Це прізвисько й досі побутує в народі, а взагалі так раніше називали індика. Таке прізвище діставалося пихатій і самовпевненій людині. На сьогодні понад чотириста осіб є носіями цього прізвища.

Це прізвисько й досі побутує в народі, а взагалі так раніше називали індика. Таке прізвище діставалося пихатій і самовпевненій людині. На сьогодні понад чотириста осіб є носіями цього прізвища. Індик, Індиченко. Так в народі називали пихатих та самозакоханих людей, які ходили надутими, наче індики. Наразі в Україні налічується кілька сотень носіїв таких прізвищ.

Так в народі називали пихатих та самозакоханих людей, які ходили надутими, наче індики. Наразі в Україні налічується кілька сотень носіїв таких прізвищ. Кокош, Кокоша, Кокошко. Ці прізвища походять від слова "кокош" – півень, вони належали самовпевненим і самозакоханим людям. Сьогодні носіями цих різновидів прізвищ є кілька тисяч осіб.

Ці прізвища походять від слова "кокош" – півень, вони належали самовпевненим і самозакоханим людям. Сьогодні носіями цих різновидів прізвищ є кілька тисяч осіб. Коровай. Таке прізвисько давали людям, що були дуже горді й самовпевнені. Наразі це родове ім’я носять понад вісімсот осіб.

Таке прізвисько давали людям, що були дуже горді й самовпевнені. Наразі це родове ім’я носять понад вісімсот осіб. Нетреба, Нетребко, Нетребовський. Такі родові імена належали незалежним і гордим особистостям, які часто говорили, що їм нічого "не треба". Наразі такі прізвища мають кілька тисяч українців.

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