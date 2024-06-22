Ці речі найбільше забивають каналізацію: в жодному разі не кидайте їх в раковину

Часом навіть незначне засмічення каналізації досить складно усунути. Тому краще уникати закупорення труб, а для цього варто знати, які речі ніколи не можна кидати в раковину.

Глиняні маски для обличчя

Вони можуть спричинити достатньо серйозної шкоди вашій каналізації. Коли залишки стікають по трубам, це може спричинити справжній хаос, особливо, якщо ви вже змивали в раковину інші продукти, які залишилися в трубах. Тому краще змити глиняну маску з обличчя за допомогою вологої серветки, а потім просто сполоснути шкіру.

Кавова гуща

Хоча з першого погляду може здатися, що цей продукт є цілком безпечним для каналізації, однак кавову гущу краще не зливати в раковину. Вона може спричиняти суттєве засмічення і закупорки, з якими дуже важко впоратися. Тому перед тим як вимивати кавоварку в раковині, обов'язково викиньте всю гущу в смітник.

Будь-яка олія

Олія твердне під час охолодження, а це означає, що вона може спричинити серйозні проблеми з каналізацією, якщо виливати цей продукт у раковину часто. Експерти стверджують, що це стосується не лише олії, яку ми використовуємо в кулінарії, але й косметичної.

Мед

З часом мед також кристалізується і стає твердим. Тому дуже важливо не допускати, щоб цей продукт потрапляв у каналізацію чи труби. Там він може роками накопичуватися і спричинити дуже великі проблеми.

Сода

Може здатися дивним, адже сода часто використовується як натуральний засіб для прибирання в оселі, чищення різноманітних поверхонь. Але вона може спричинити певні незручності. Більше того, сода є природним абразивом, а тому з часом може пошкодити труби.

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