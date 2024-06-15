Ці шість речей в жодному разі не можна робити під час грози: можна викликати пожежу або травмуватися

Хоча гроза — це явище, яке захоплює своєю силою та красою, існує кілька заборон, про які слід пам'ятати під час зливи, якщо ви перебуваєте вдома.

Не слід відчиняти вікна

Насамперед тому, що існує таке явище як кульова блискавка, яка може залетіти в будинок через прочинене вікно. Особливо, якщо надворі ще й гуляє сильний вітер. А ще звичайна блискавка може розрядитися біля самого вікна, через що запросто спалахнуть штори. До речі, блискавка може проникнути навіть у будинок з зачиненими вікнами, через розетки, вимикачі тощо. Звичайно, шанс доволі низький, але він існує. Кульова блискавка має вигляд кулі, що світиться, може мати діаметр від кількох сантиметрів до метра і навіть більше. Навіть маленька має руйнівну силу. Якщо ви все-таки стикнулися з таким явищем, краще не робити різких рухів. Затамуйте подих і повільно, сантиметр за сантиметром покиньте приміщення.

Прилади не можна тримати включеними до електромережі

Розряд блискавки може без особливих проблем вивести їх з ладу. Їй достатньо вдарити по лінії електропередач, через що станеться негайний стрибок напруги. Блискавка може спалити навіть ті прилади, які вимкнені, якщо їхній шнур не витягнутий з розетки.

Але вимикати прилади саме під час грози також неправильно

Якщо гроза вже вирує навколо, не можна починати вимикати електроприлади з мережі, зробити це потрібно ще тоді, коли ви побачили блискавку вдалині і почули перший гуркіт грому. Чому? Все дуже просто — ви можете взятися за дріт голими руками і отримати удар струмом.

Не варто торкатися металевих предметів

Вони приваблюють блискавки особливо сильно. Від таких предметів вас запросто може досить сильно вдарити струмом. Тому краще не стояти поруч з газовими трубами чи батареями, коли надворі страшна негода.

Не рекомендовано під час грози приймати душ чи мити посуд

Блискавка, яка вдарила у дім чи навіть розрядилася за кілька метрів від нього, може розподілитися в тому числі водопровідними трубами. Тому вас також може вдарити стумом від сантехніки. Пам'ятайте, що вода є гарним провідником, а тому під час будь-яких водних процедур можна сильно постраждати.

Не розмовляйте по мобільному телефону

Часто можна почути, як блискавка вдарила в людину, яка розмовляла по телефону. Хоча дехто й вважає, що сигнал під час грози часто відсутній або дуже слабкий, щоб з комусь телефонувати, краще не ризикувати своїм життям та здоров'ям. Мобільні телефони містять металеві деталі, які цілком можуть притягнути розряд блискавки. Краще навіть не тримати його в руках. А якщо ви перебуваєте на вулиці, вимкніть телефон на час грози.

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