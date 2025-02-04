Ці сорти гороху — справжні чемпіони: дадуть урожай ще до того, як на помідорах з'явиться цвіт

Ця рослина легко переносить холод і навіть заморозки, не вимагає складного догляду, дарує чудовий урожай і чудово росте в будь-якому куточку України – знайомтеся, зелений горошок!

Зелений горошок давно став улюбленцем городників. Його вживають свіжим, консервують, заморожують, додають у салати та навіть подають як гарнір до м’яса. Але головна його перевага – це невибагливість і здатність давати гарний урожай у будь-якому регіоні України. Ба більше, серед бобових він дозріває найшвидше: поки помідори тільки зацвітають, горошок вже щедро плодоносить. Щоб отримати врожай якнайшвидше й насолоджуватися ніжним смаком зеленого горошку на початку сезону, важливо правильно обрати сорт.

Окрім сортів, зелений горошок поділяється на три основні види: лущильний, мозковий і цукровий. Вони відрізняються між собою зовнішнім виглядом, смаковими якостями та способом використання.

Лущильний – найпопулярніший і найуніверсальніший вид, який зазвичай їдять свіжим. Він швидко дозріває, а перші стручки можна збирати вже через 45 днів після посадки. Серед найкращих сортів – Віра, Альфа, Глоріоза.

Мозковий – легко впізнати за зморщеним насінням, яке нагадує форму мозку. Цей горошок містить більше природних цукрів і менше крохмалю, тому має солодший, приємніший смак. Найвідоміші сорти – Дінга, Преміум.

Цукровий – особливий вид зеленого горошку, який не має твердої пергаментної перегородки, тому його можна їсти разом зі стручками. Молоді стручки мають ніжний, солодкий смак і чудово смакують як у свіжому вигляді, так і після варіння чи смаження, подібно до спаржевої квасолі. До ранніх сортів належать Солодкі перли, Дружна сімейка, Щербет цукровий.

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