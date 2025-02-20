Ці сорти картоплі не рекомендують садити українцям, бо врожаю не буде

Є такі види картоплі, які експерти в жодному разі не рекомендують садити, бо врожаю можна де дочекатися. Розповідаємо, посилаючись на ресурс "РБК-Україна", які сорти картоплі краще не сіяти на своєму городі.

Які рекомендації щодо садіння картоплі

По-перше, рекомендовано змішувати й висівати всі сорти картоплі – ранні, середньостиглі та пізні. Ранні сорти швидко дозрівають, однак погано зберігаються. А середньостиглі та пізні сорти лежатимуть до кінця весни.

рекомендовано змішувати й висівати всі сорти картоплі – ранні, середньостиглі та пізні. Ранні сорти швидко дозрівають, однак погано зберігаються. А середньостиглі та пізні сорти лежатимуть до кінця весни. По-друге, кожні п'ять років треба оновлювати сорти, щоб картопля добре родила. Однак не треба купувати картоплю для північних регіонів з південних областей і навпаки. Такі сорти будуть погано родити, адже не пристосовані до температурних умов того чи іншого регіону.

кожні п'ять років треба оновлювати сорти, щоб картопля добре родила. Однак не треба купувати картоплю для північних регіонів з південних областей і навпаки. Такі сорти будуть погано родити, адже не пристосовані до температурних умов того чи іншого регіону. По-третє, раз на два роки треба змінювати ділянку для вирощування картоплі. Оскільки земля виснажується, в ній заводяться шкідники, тому врожаю може не бути. Найкраще садити картоплю після буряків, гарбузів та огірків. Не варто – після помідорів та соняшників.

Які сорти картоплі не треба вибирати: поради експертів

Не рекомендовано висівати картоплю, яка дала мало урожаю минулого сезону. Перед висаджуванням бульби необхідно ретельно перебрати, щоб не було хворих чи гнилих. Також варто вибирати ту картоплю, яка добре зберігатиметься і матиме гарні смакові властивості.

Також експерти не рекомендують вибирати картоплю з тонкою шкіркою, вона найбільше схильна до зараження паршою.

Які найгірші сорти картоплі.

"Загадка". Це картопля раннього сорту, має гарні смакові властивості, але нестійка до захворювань на альтернаріоз, фітофтороз і сильно вражається сухою фузаріозною гниллю.

Це картопля раннього сорту, має гарні смакові властивості, але нестійка до захворювань на альтернаріоз, фітофтороз і сильно вражається сухою фузаріозною гниллю. "Невська стандарт". Картопля середньостигла, може давати гарний урожай, має гарний смак і добре зберігається. Однак цей сорт не дуже стійкий до вірусів, ризоктоніозу, фітофторозу, парші. А ще ця картопля хворітиме й погано ростиме, якщо їй обламати паростки перед висіванням.

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