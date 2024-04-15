Цей спосіб діє на всі 100%: ось як можна визначити, що ґрунт вже достатньо прогрівся для насіння

Щоб городина зійшла дружньо та була міцною, варто перед висаджуванням її у відкритий ґрунт переконатися, що земля достатньо прогрілася.

Надворі вже справжня весна. Температура повітря піднялася, снігу як не було, пташки співають. Руки так і тягнуться пошвидше починати роботи на городі. Але перед цим потрібно впевнитися, що земля вже достатньо прогрілася. Інакше всі ваші зусилля виявляться марними.

Коли земля готова до висаджування: як визначити температуру ґрунту

Існують різні терміни висівання та висаджування для різних кліматичних зон, а також тих чи інших рослин. Наприклад, томати і цибулю можна висаджувати в різний час. Як і іншу городину.

Важко орієнтуватися на конкретні дати в календарі, коли погода стала настільки непередбачуваною. Городники намагаються звертати більше уваги на показники температур повітря та ґрунту. Але як зрозуміти, що земля вже прогрілася до 10 градусів чи вище?

Звичайно, можна скористатися спеціальним термометром чи багатофункціональним аналізатором. Наприклад, для звичайних дачників продають дешеві ґрунтові термометри. Втім, якщо ви не хочете витрачати зайві кошти, існує й інший, перевірений метод.

Ви можете дізнатися, чи готовий вже ґрунт для висаджування або висівання, за допомогою аналізу. Як тільки земля стає достатньо теплою, з неї вилазять перші бур'яни. Їм точно не потрібен термометр, щоб зрозуміти, що час рости.

Звертайте увагу саме на сіянці, які щойно вилізли. Як тільки поверхня землі вкриється паростками, можете починати висаджувати і городину. Але холодостійких культур це не стосується, адже їх можна садити і раніше.

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