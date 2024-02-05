Ці стародавні прізвища залишилися лише в Україні: перевірте, можливо ваше входить до цього переліку

Деякі українські прізвища мають дійсно тривалу історію. А є ще й такі, яких ви не знайдете більше ніде у світі.

Прізвища наші предки давали не лише за особливостями зовнішності, рисами характеру чи професією. Але окремо виділяють ті родові імена, які отримували запорізькі козаки. Цікаво, що багатьох з них сьогодні немає більше ніде у світі, крім України.

Викладач української мови А. Ф. Нечипоренко, наприклад, надихається такими прізвищами, як Перебийніс чи Нагнибіда. Якщо ви самі є носієм такого родового імені, пам'ятайте, що ваш рід іде від запорізьких козаків.

Такі жипописні прізвища з дещо гумористичним відтінком давали лише в Запорізькій Січі. Як пояснює Нечипоренко, така практика наслідувала українські фольклорні традиції. Адже всім нам ще від дитинства відомі такі герої як Вернигора чи Котигорошко.

Найцікавіше, що аналогів в інших мовах просто не існує. Це такий собі ексклюзив, який притаманний лише українській мові та культурі.

Сюди ж можна занести прізвища Завалипіч, Майборода, Неїжборщ, Тягнирядно, Вирвикишка, Затуливітер, Несвятипаска, Гуляйдень чи Гризидуб.

Вчитель також зауважив, що українські прізвища є одним із важливих ресурсів для дослідження української історії, культури та мови. Вони лише підтверджують, наскільки великим є талант українського народу навіть в такому процесі як створення родових імен.

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