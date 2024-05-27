Ці стрижки омолоджують одразу на 15 років: п’ять найкращих зачісок на літо для жінок за 40

Нова зачіска – це не просто спосіб змінити свій образ чи омолодитися, це можливість почуватися оновленою та неперевершеною.

Не треба боятися експериментувати зі своїм образом і стрижками. Адже це один із найкращих і найдешевших способів омолодитися та підкреслити свою природну красу. Варто лише підібрати таку зачіску, яка личитиме саме вам. Стилісти назвали 5 ідеальних стрижок на літо, які не лише омолоджуватимуть, а зроблять волосся об’ємним та візуально густим. До того ж, такі зачіски коригують овал обличчя і надають загальному образу довершеної краси.

Боб-каре

Які стрижки на літо для жінок за 40 / Фото: pixabay.com

Це саме та стрижка, яка назавжди залишиться популярною в усьому світі, бо закриває одразу декілька важливих для кожної жінки потреб. Боб омолоджує, кардинально змінює образ, коригує овал обличчя і надає волоссю об’єму в потрібних місцях. Така стрижка універсальна, бо підходить до будь-якого типу обличчя й структури волосся.

Піксі

Які стрижки на літо для жінок за 40 / Фото: pixabay.com

Стрижка для рішучих та сміливих жінок, які не бояться кардинально змінити довжину волосся і загальний образ. Піксі омолоджує, маскує недоліки на обличчі та робить волосся об’ємним. Така стрижка акцентується косим чубчиком, який зробить будь-яку жінку приголомшливою.

Градуйований боб

Які стрижки на літо для жінок за 40 / Фото: Freepik

За рахунок текстурних пасом стрижка надає волоссю неабиякого об’єму та візуальної густоти. Така зачіска підійде жінкам, які хочуть омолодитися й мати елегантний вигляд. До того ж, зачіска не потребує укладання, вона лягає у правильну форму відразу після миття голови. Достатньо буде просто висушити волосся феном.

Асиметричне каре

Які стрижки на літо для жінок за 40 / Фото: pixabay.com

Така стрижка буде ідеальним вибором для жінок з круглим чи овальним лицем, оскільки здатна зробити овал візуально тендітнішим і прибере непотрібний об’єм у нижній зоні. Асиметрична стрижка додає волоссю неперевершеного об’єму, робить його густим та здоровим.

Каскад

Які стрижки на літо для жінок за 40 / Фото: pixabay.com

Ще одна із найпопулярніших стрижок, яка також не вийде з моди дуже довго. Оскільки ідеально підходить для жінок, які бажають омолодитися на 10-15 років. Техніка стрижки дозволяє зробити волосся об’ємним і рухливим. Що надає загальному образу легкості та грайливості. Тому з такою стрижкою кожна жінка почуватиметься молодою та привабливою.

Читайте також:

Що радять стилісти для тонкого та рідкого волосся, щоб надати гарного об'єму

Ніколи не поєднуйте цих двох речей: модні експерти назвали головний антитренд 2024

Ідеальна стрижка на літо: голова не пітнітиме, волосся залишатиметься чистим кілька днів